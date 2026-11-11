Liga Champions Wanita: Benfica vs Austria Wien Ditunda, Stefan Kenesei Tetap Bidik Kemenangan

PONTIANAK POST - Pertandingan Benfica Women melawan Austria Wien Women dalam lanjutan Liga Champions Wanita 2026/2027 resmi ditunda akibat cuaca ekstrem yang melanda Portugal.

Duel matchday keempat fase liga yang semula dijadwalkan berlangsung Rabu (11/11/2026) di Estádio da Luz, Lisbon, kini dipindahkan ke Kamis (12/11/2026).

Mengutip pengumuman resmi UEFA, keputusan tersebut diambil setelah pemerintah Portugal mengeluarkan peringatan cuaca merah menyusul datangnya Badai Charles.

Penundaan tersebut tidak mengubah ambisi Austria Wien untuk mencuri poin di kandang Benfica.

Pelatih Austria Wien, Stefan Kenesei, sebelumnya mengakui kualitas lawannya. Namun, dia meminta anak asuhnya mengandalkan karakter permainan sendiri.

Advertisement "Kami menantikan pertandingan yang sangat menarik melawan lawan yang sudah beberapa tahun bermain di level tertinggi internasional. Benfica bukan hanya memiliki nama besar, tetapi juga tampil sangat baik musim ini," kata Kenesei, dikutip dari pernyataan resmi FK Austria Wien.

"Kami membutuhkan semangat luar biasa, intensitas tinggi, dan rencana permainan yang jelas saat menguasai bola," ujarnya.

Kapten Austria Wien, Carina Wenninger, juga mengungkapkan antusiasmenya menghadapi pertandingan tersebut.

"Kami bermain melawan tim yang sangat bagus di stadion luar biasa. Ini akan menjadi pengalaman istimewa bagi kami dan para pendukung yang datang ke Lisbon," tutur Wenninger.



Sementara itu, Benfica telah menjalani latihan terakhir sesuai jadwal awal. Namun, konferensi pers prapertandingan yang seharusnya menghadirkan pelatih Ivan Baptista dan kapten Pauleta dibatalkan.

Benfica saat ini mengoleksi tiga poin dari tiga pertandingan. Mereka berada di posisi ke-12, batas terakhir zona lolos ke fase berikutnya.