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Sepak Bola

Liga Champions Wanita: Kristian Morch Pede HB Koge Bisa Curi Tiga Poin di Markas OH Leuven

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Penulis: Budi Miank
Pemain OH Leuven Women bersiap menghadapi HB Koge Women dalam pertandingan keempat Liga Champions Wanita di Stadion Den Dreef.(INSTAGRAM/@ohlwomen)
Pemain OH Leuven Women bersiap menghadapi HB Koge Women dalam pertandingan keempat Liga Champions Wanita di Stadion Den Dreef.(INSTAGRAM/@ohlwomen)


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PONTIANAK POST - OH Leuven Women menghadapi HB Koge Women pada pertandingan keempat fase liga UEFA Women's Champions League 2026/2027 di Stadion Den Dreef, Belgia, Rabu (11/11/2026).

Kedua tim membutuhkan kemenangan untuk memperbesar peluang melaju ke fase gugur.

OH Leuven baru mengumpulkan satu poin dari tiga pertandingan, sedangkan HB Koge mengoleksi tiga poin.

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Pelatih OH Leuven, Ster Habibzadeh, menyadari timnya menghadapi tantangan besar. Namun, dia berharap anak asuhnya mampu memperbaiki performa setelah mengalami dua kekalahan beruntun dari Paris Saint-Germain dan Servette.

Mengutip laporan Het Laatste Nieuws (HLN), Habibzadeh menilai target musim lalu tidak realistis untuk kembali dibebankan kepada skuadnya.

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Dia berharap timnya mampu bangkit dan setidaknya mendapatkan poin.

Kiper OH Leuven, Lowiese Seynhaeve, juga menegaskan keyakinan timnya bisa mendapatkan hasil positif dalam pertandingan tersebut.

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Di kubu lawan, pelatih HB Køge, Kristian Mørch, datang dengan optimisme tinggi. Dia menilai pertandingan melawan OH Leuven menjadi kesempatan bagus untuk menambah koleksi poin.

"Saya pikir ini kesempatan yang sangat bagus untuk mendapatkan tambahan tiga poin. Kami akan turun ke lapangan dengan target tersebut dan merasa memiliki peluang bagus menghadapi Leuven," kata Mørch, dikutip dari situs resmi HB Køge.

Mørch juga mengingatkan anak asuhnya agar tidak meremehkan tuan rumah.

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Editor : Budi Miank
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