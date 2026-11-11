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Sepak Bola

Manchester United Siapkan Satu Opsi untuk Selamatkan Michael Carrick dari Pemecatan

Efprizan
Penulis: Efprizan
Michael Carrick menghadapi tekanan pemecatan setelah Manchester United hanya meraih satu kemenangan dalam 10 pertandingan Liga Inggris musim 2026/2027. (Dok. Manutd)
Michael Carrick menghadapi tekanan pemecatan setelah Manchester United hanya meraih satu kemenangan dalam 10 pertandingan Liga Inggris musim 2026/2027. (Dok. Manutd)

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PONTIANAK POST - Manchester United mempertimbangkan penambahan staf pelatih sebagai opsi untuk mempertahankan Michael Carrick dari ancaman pemecatan setelah performa buruk tim di Liga Inggris musim 2026/2027.

Aaron Danks, asisten pelatih Bayern Munchen, disebut menjadi salah satu kandidat yang berpotensi bergabung dengan staf kepelatihan Carrick untuk membantu memperbaiki performa Setan Merah.

Menurut laporan BBC Sport, Rabu (11/11/2026), manajemen Manchester United memiliki alternatif selain langsung memecat pelatih berusia 45 tahun tersebut.

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Situasi Carrick semakin sulit setelah Manchester United hanya meraih satu kemenangan dalam 10 pertandingan Liga Inggris musim ini, dengan catatan lima hasil imbang dan empat kekalahan.

Hasil imbang 4-4 melawan Aston Villa pada Minggu lalu belum cukup mengangkat posisi Manchester United yang masih berada di zona degradasi, hanya terpaut satu poin dari batas aman.

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Masa Depan Carrick Dibahas Bersama Jim Ratcliffe

Masa depan Carrick menjadi agenda utama pertemuan penting yang dijadwalkan berlangsung di Monako pada Rabu (11/11/2026).

Direktur sepak bola Jason Wilcox dan CEO Omar Berrada akan bertemu dengan salah satu pemilik klub, Sir Jim Ratcliffe, untuk membahas kondisi tim dan keputusan terkait posisi pelatih kepala.

Wilcox dan Berrada diperkirakan merekomendasikan pergantian pelatih setelah rangkaian hasil buruk yang dialami Manchester United.

Namun, BBC Sport menyebut terdapat satu alternatif yang bisa memberikan kesempatan tambahan bagi Carrick untuk mempertahankan pekerjaannya.

Manajemen dapat mempertimbangkan penambahan personel dalam staf kepelatihan, bukan langsung mengakhiri kerja sama dengan mantan gelandang Manchester United tersebut.

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Editor : Efprizan
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