Bursa Transfer Januari 2027: Lima Pemain Masuk Radar Manchester United Jika Pochettino Jadi Pelatih

PONTIANAK POST - Mauricio Pochettino berpeluang membawa lima pemain baru ke Manchester United pada bursa transfer Januari 2027 jika resmi ditunjuk sebagai pelatih kepala menggantikan Michael Carrick, dengan Calvin Bassey, Nathan Collins, Rayan Ait-Nouri, Orri Oskarsson, dan Jean-Philippe Mateta masuk dalam daftar pemain yang dinilai bisa memperkuat skuad Setan Merah.

Laporan Sports Mole yang ditulis Matt Law pada 10 November 2026 menyebutkan Pochettino menjadi kandidat terkuat untuk mengisi posisi pelatih Manchester United setelah masa depan Carrick berada di ujung tanduk.

Direktur Sepak Bola Manchester United Jason Wilcox dan CEO Omar Berrada dikabarkan akan merekomendasikan kepada salah satu pemilik klub, Sir Jim Ratcliffe, agar Carrick diberhentikan dalam pertemuan yang dijadwalkan Rabu.

Advertisement Pochettino yang saat ini menangani tim nasional Amerika Serikat berpeluang meninggalkan jabatannya untuk mengambil alih kursi pelatih di Old Trafford.

Jika penunjukan tersebut terealisasi, Manchester United membutuhkan tambahan kekuatan di sejumlah posisi, terutama bek tengah, bek kiri, dan penyerang.

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Advertisement Sports Mole mengidentifikasi lima pemain yang berpotensi menjadi opsi perekrutan pada bursa transfer musim dingin, meskipun belum ada kepastian bahwa Manchester United telah mencapai kesepakatan dengan mereka.

1. Calvin Bassey (Fulham)

Calvin Bassey menjadi salah satu kandidat untuk memperkuat lini pertahanan Manchester United karena memiliki pengalaman bermain di Premier League.

Bek berusia 26 tahun tersebut dikabarkan masuk radar Manchester United dan memiliki kontrak bersama Fulham hingga akhir musim 2026/2027.

Situasi kontraknya membuka kemungkinan Fulham mempertimbangkan penawaran pada Januari 2027 agar tidak kehilangan sang pemain secara gratis pada akhir musim.

Bassey telah mencatatkan 104 penampilan di Premier League bersama Fulham.