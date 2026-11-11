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Sepak Bola

John Herdman Nilai Kecepatan Alta Ballah untuk Perkuat Sisi Sayap Timnas Indonesia

Efprizan
Penulis: Efprizan
Alta Ballah menunjukkan kecepatan di sisi sayap yang menjadi salah satu kualitasnya dan menarik perhatian pelatih Timnas Indonesia John Herdman. (IG@altaqsal)
Alta Ballah menunjukkan kecepatan di sisi sayap yang menjadi salah satu kualitasnya dan menarik perhatian pelatih Timnas Indonesia John Herdman. (IG@altaqsal)

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PONTIANAK POST - Pelatih Timnas Indonesia John Herdman memuji komitmen Alta Ballah yang tetap mengikuti pemusatan latihan (TC) di Bali meski bek Dewa United tersebut akan melangsungkan pernikahan pada akhir pekan ini.

Herdman memastikan Alta mendapatkan izin meninggalkan pemusatan latihan sementara untuk pulang dan menjalani hari pernikahannya.

Pernyataan tersebut disampaikan pelatih asal Inggris itu kepada awak media di Bali United Training Center, Sukawati, Kabupaten Gianyar, Bali, Selasa, 10 November 2026.

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Komitmen Alta Ballah kepada Timnas Indonesia

Herdman mengungkapkan rencana pernikahan Alta ketika ditanya mengenai isu pemanggilan pemain berusia 26 tahun tersebut oleh Timnas Liberia.

Menurut Herdman, kehadiran Alta dalam pemusatan latihan menunjukkan keseriusannya membela Indonesia meskipun memiliki agenda pribadi yang penting.

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“Dia hanya akan mengikuti sebagian latihan TC, kemudian kami mengizinkannya pulang untuk pernikahannya,” kata Herdman seperti dikutip ANTARA, Selasa.

“Faktanya, kehadirannya menunjukkan komitmen. Kami akan mengizinkannya pulang dan itu penting. Dia berkomitmen kepada Indonesia, dan itu kabar baik,” ujarnya.

Keputusan memberikan izin tersebut menjadi bentuk perhatian tim pelatih terhadap kebutuhan pribadi pemain tanpa mengabaikan komitmen profesionalnya bersama tim nasional.

Herdman Soroti Kecepatan Alta Ballah

Selain komitmen, Herdman juga menyoroti kualitas permainan Alta yang dinilai memiliki kecepatan untuk mendukung serangan dari sisi sayap.

Karakteristik tersebut sesuai dengan kebutuhan Timnas Indonesia yang ingin menambah kecepatan dalam permainan melebar.

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Editor : Efprizan
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