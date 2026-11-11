Timnas Indonesia Tantang Bali United dalam Uji Coba Tertutup di Gianyar

PONTIANAK POST - Timnas Indonesia dijadwalkan menghadapi Bali United dalam pertandingan persahabatan tertutup pada akhir pekan, di sela pemusatan latihan di Bali United Training Center, Sukawati, Kabupaten Gianyar, Bali, 10–17 November 2026.

Pelatih Timnas Indonesia John Herdman menyebut laga tersebut menjadi kesempatan untuk mengukur kualitas dan kedalaman skuad Garuda yang diperkuat 22 pemain.

“Kami akan melakukan pertandingan persahabatan dengan Bali United pada akhir pekan,” kata Herdman saat memulai pemusatan latihan di Gianyar, Selasa, sebagaimana diberitakan ANTARA, 10 November 2026.

Advertisement Pertandingan itu digelar tanpa penonton agar staf pelatih dapat lebih leluasa mengamati kemampuan para pemain.

Ajang Mengukur Kedalaman Skuad

Herdman ingin melihat penerapan taktik, kemampuan teknik, serta kualitas pemain ketika menghadapi Bali United yang merupakan salah satu klub papan atas kompetisi sepak bola Indonesia.

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Pelatih asal Inggris tersebut mengaku telah memantau para pemain yang dipanggil selama sekitar satu tahun terakhir.

“Saya bersemangat karena pada akhir pekan ini kami akan mengetahui lebih banyak tentang kedalaman skuad,” ujar Herdman.

Uji coba tersebut menjadi bagian penting dari evaluasi sebelum tim melanjutkan persiapan menghadapi agenda internasional berikutnya.

Tim Geypens Berpeluang Dicoba di Lini Tengah

Dari Bali United, dua pemain yang mendapat panggilan mengikuti pemusatan latihan Timnas Indonesia adalah Tim Geypens dan Jens Raven.

Herdman secara khusus menyoroti kemampuan Geypens yang selama membela Bali United lebih sering bermain sebagai bek kiri, tetapi memiliki fleksibilitas untuk menempati posisi lain.