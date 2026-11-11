Sejumlah Bintang Eropa Dipanggil, Portugal Siapkan Misi untuk Hadapi Denmark dan Wales

PONTIANAK POST – Pelatih Timnas Portugal, Jorge Jesus, telah mengumumkan 28 pemain yang dipersiapkan untuk menghadapi dua pertandingan terakhir fase grup UEFA Nations League.

Daftarnya memuat sejumlah nama besar, mulai dari Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Rúben Dias, hingga Rafael Leão.

Melansir laman FPF, Portugal memiliki dua agenda penting pada November ini. Mereka akan lebih dulu menjamu Denmark di Stadion Municipal de Braga pada 14 November.

Advertisement Setelah itu, Portugal bertandang ke Cardiff City Stadium untuk menghadapi Wales pada 17 November.

Pemanggilan 28 pemain menjadi langkah Jorge Jesus dalam mempersiapkan skuad menghadapi dua laga penentu di fase grup.

Advertisement Tim dijadwalkan mulai berkumpul pada Senin mendatang, paling lambat pukul 15.00 waktu setempat, di City of Football.

Lini Tengah Portugal Dipenuhi Pemain Berkualitas

Dari 28 nama yang dipanggil, sektor gelandang diisi tujuh pemain. Bruno Fernandes dan Bernardo Silva menjadi dua nama berpengalaman yang diharapkan mampu memberikan kreativitas sekaligus menjaga keseimbangan permainan.

Selain keduanya, Jorge Jesus juga memasukkan João Palhinha, Rúben Neves, João Neves, Vitinha, dan Mateus Fernandes.

Kombinasi tersebut memberikan Portugal sejumlah pilihan untuk mengatur permainan, membangun serangan, maupun memperkuat pertahanan.

Di lini depan, Portugal membawa 11 pemain. João Félix, Pedro Neto, Rafael Leão, Gonçalo Ramos, dan Francisco Trincão menjadi beberapa nama yang menarik perhatian.