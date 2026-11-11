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Sepak Bola

Liverpool Punya Tembok Kokoh! Alisson Sabet Penghargaan Bergengsi Usai Tampil Luar Biasa

Khoiril Arif Ya'qob
Penulis: Khoiril Arif Ya'qob
Alisson Becker raih penghargaan di Premier League. (PREMIER LEAGUE)
Alisson Becker raih penghargaan di Premier League. (PREMIER LEAGUE)

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PONTIANAK POST – Alisson Becker kembali mendapat pengakuan atas penampilan gemilangnya bersama Liverpool.

Kiper asal Brasil tersebut terpilih sebagai Premier League Player of the Matchweek 10 setelah menjadi salah satu sosok paling menentukan dalam kemenangan 3-1 The Reds atas Crystal Palace.

Penghargaan yang diumumkan Premier League pada (10/11/2026) itu diraih Alisson melalui pemungutan suara penggemar.

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Ia memperoleh 27 persen suara, mengungguli penyerang Nottingham Forest, Liam Delap, yang menempati posisi kedua dengan 24 persen.

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Pengakuan tersebut terasa istimewa karena Alisson bukan sekadar membantu Liverpool membawa pulang tiga poin dari Selhurst Park.

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Sejumlah penyelamatannya juga menjadi faktor penting yang membuat keunggulan tim tetap terjaga hingga pertandingan berakhir.

Tiga Penyelamatan Alisson Jadi Sorotan

Dalam pertandingan melawan Crystal Palace, Alisson mencatatkan enam penyelamatan. Tiga di antaranya mendapat perhatian khusus karena membutuhkan refleks dan ketangkasan luar biasa.

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Salah satu momen penting terjadi ketika ia menggagalkan tendangan voli Daichi Kamada dari jarak dekat.

Alisson juga memperlihatkan kelincahan saat menepis sundulan Adam Wharton yang mengarah ke gawang.

Ancaman berikutnya datang dari Yeremy Pino. Dalam situasi satu lawan satu, Alisson mampu mempersempit sudut tembakan dan menghalau upaya penyerang Palace tersebut.

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Editor : Khoiril Arif Ya'qob
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