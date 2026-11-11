Cristiano Ronaldo Bersiap! Jadwal Baru Liga Arab Saudi Bawa Al Nassr ke Laga Krusial

PONTIANAK POST – Saudi Pro League (SPL) resmi mengumumkan kalender terbaru kompetisi Roshn Saudi League 2026/2027.

Penyesuaian ini membuat sejumlah pertandingan mengalami perubahan tanggal demi mengurangi kepadatan jadwal dan memberikan waktu pemulihan lebih panjang bagi klub-klub peserta.

Pengumuman tersebut disampaikan pada (9/11/2026) setelah operator liga melakukan konsultasi dan pembahasan bersama seluruh 18 klub peserta.

Advertisement Al Ahli vs Al Nassr Jadi Laga Pembuka Kembalinya Kompetisi

Kompetisi akan kembali bergulir pada 20 November 2026 melalui pertandingan antara Al Ahli dan Al Nassr. Duel tersebut merupakan salah satu laga tunda dari pekan kesembilan.

Advertisement Pertandingan ini langsung menyita perhatian karena mempertemukan Al Ahli, juara kompetisi Asia, dengan Al Nassr yang berstatus juara bertahan Saudi Pro League.

Kehadiran Cristiano Ronaldo tentu menambah daya tarik tersendiri bagi dua klub papan atas Arab Saudi tersebut.

Sementara itu, dua pertandingan tunda lainnya dari pekan kesembilan, yakni Al Riyadh melawan Al Hilal serta Al Ittihad kontra Al Shabab, dijadwalkan berlangsung pada 21 Desember 2026.

81 Pertandingan Dijadwalkan Ulang hingga Januari

Dalam kalender terbaru, SPL telah menetapkan tanggal, waktu kick-off, dan stadion untuk pertandingan pekan ke-13 hingga pekan ke-21.

Total terdapat 81 pertandingan yang tersebar dalam sembilan pekan kompetisi. Rangkaian pertandingan tersebut berlangsung mulai 26 November 2026 hingga 30 Januari 2027.

Salah satu perubahan penting adalah hadirnya pertandingan liga sepanjang Januari. Sebelumnya, bulan tersebut tidak dijadwalkan untuk pertandingan Saudi Pro League karena kalender kompetisi disusun dengan mempertimbangkan agenda Piala Asia 2027.