Klasemen Liga Arab Saudi Terbaru: Al Hilal Masih Kokoh, Ronaldo Belum Bawa Al Nassr ke Puncak

PONTIANAK POST – Cristiano Ronaldo dan Al Nassr masih harus bekerja keras untuk merebut posisi teratas klasemen Saudi Pro League 2026/2027.

Berdasarkan data klasemen per 10 November 2026, Al Nassr berada di peringkat ketiga dengan koleksi 28 poin dari 11 pertandingan.

Hasil tersebut membuat klub berjuluk Al-Alami itu tertinggal dua poin dari Al Hilal yang memimpin klasemen dengan 30 poin.

Advertisement Sementara itu, Al Qadsiah menempati posisi kedua dengan jumlah 28 poin, tetapi sudah memainkan 12 pertandingan.

Situasi ini membuat persaingan di papan atas semakin menarik. Al Nassr masih memiliki satu pertandingan lebih sedikit dibandingkan Al Qadsiah dan berpeluang memperbaiki posisinya apabila mampu memaksimalkan laga yang belum dimainkan.

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Al Nassr sejauh ini mencatatkan sembilan kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan dari 11 pertandingan.

Mereka juga memiliki selisih gol positif 17, dengan 28 gol memasukkan dan 11 gol kemasukan.

Kontribusi Cristiano Ronaldo menjadi salah satu faktor penting dalam perjalanan Al Nassr musim ini.

Kapten timnas Portugal yang sudah pensiun itu telah mengoleksi delapan gol di kompetisi liga dan masuk dalam jajaran pencetak gol terbanyak.

Meski demikian, Al Nassr belum berhasil mengambil alih posisi pertama dari Al Hilal. Klub asal Riyadh tersebut tampil sangat konsisten dengan mengumpulkan 30 poin dari 11 pertandingan, hasil 10 kemenangan dan satu kekalahan.