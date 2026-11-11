Pochettino Disebut Siap Tangani Manchester United Jika Michael Carrick Dipecat dari Kursi Pelatih

PONTIANAK POST – Manchester United dikabarkan semakin serius mempertimbangkan Mauricio Pochettino sebagai calon pelatih baru untuk menggantikan Michael Carrick.

Mantan pelatih Tottenham Hotspur dan Chelsea tersebut disebut terbuka untuk menangani klub berjuluk Setan Merah itu.

Laporan media Inggris menyebutkan, manajemen Manchester United tengah mengevaluasi posisi Carrick setelah performa tim tidak memenuhi harapan pada musim ini.

Advertisement Baca Juga: Bursa Transfer Januari 2027: Lima Pemain Masuk Radar Manchester United Jika Pochettino Jadi Pelatih

Direktur sepak bola Jason Wilcox dan CEO Omar Berrada dikabarkan akan merekomendasikan kepada pemilik klub, Sir Jim Ratcliffe, agar melakukan pergantian pelatih.

Pochettino menjadi salah satu kandidat utama karena memiliki pengalaman menangani sejumlah klub besar Eropa.

Advertisement Pelatih asal Argentina itu saat ini masih menjabat sebagai pelatih tim nasional Amerika Serikat dengan kontrak hingga 2030.

Meski demikian, peluang Pochettino bergabung dengan Manchester United bergantung pada keputusan klub terhadap Carrick.

Baca Juga: Manchester United Siapkan Satu Opsi untuk Selamatkan Michael Carrick dari Pemecatan

Sejumlah laporan menyebutkan kedua pihak telah membuka peluang kerja sama, dengan klausul pelepasan dalam kontrak Pochettino bersama federasi sepak bola Amerika Serikat menjadi salah satu aspek yang perlu diselesaikan.

Manchester United sendiri sedang menghadapi periode sulit. Hasil yang tidak konsisten membuat posisi klub terpuruk di papan bawah klasemen Liga Inggris.

Situasi tersebut meningkatkan tekanan terhadap Carrick yang sebelumnya dipercaya menangani tim secara permanen.