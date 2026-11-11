Man City Akhiri Tren Tiga Imbang di Liga Champions, Blindkilde Brown Sebut Kemenangan Luar Biasa

PONTIANAK POST – Gelandang Manchester City Women, Laura Blindkilde Brown, menyambut gembira kemenangan 4-1 atas Inter Milan pada matchday keempat Liga Champions Wanita 2026/2027.

Ia menyebut hasil tersebut sangat penting bagi perjalanan timnya di kompetisi Eropa.

City meraih kemenangan perdana setelah sebelumnya mencatatkan tiga hasil imbang beruntun pada fase liga.

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Bermain di U-Power Stadium, Monza, Selasa (10/11/2026), tim asuhan Andrée Jeglertz sempat tertinggal sebelum membalikkan keadaan.

Inter membuka keunggulan melalui sundulan Elisa Bartoli pada menit ke-24.

Advertisement Namun, City merespons sembilan menit kemudian lewat Aoba Fujino yang memaksimalkan umpan terobosan Blindkilde Brown.

Fujino kembali mencetak gol pada menit ke-44 untuk membawa City berbalik unggul.

Kerstin Casparij memperbesar keunggulan pada menit ke-56, sebelum Grace Clinton memastikan kemenangan 4-1 pada menit ke-70.

Blindkilde Brown mengaku lega timnya akhirnya mengamankan tiga poin yang dibutuhkan untuk memperbaiki posisi di klasemen.

“Kami sangat senang karena benar-benar membutuhkan tiga poin untuk membawa kami naik di klasemen,” kata Blindkilde Brown setelah pertandingan, dikutip dari laman resmi Manchester City.