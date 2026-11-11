Sonia Bompastor Kecewa Chelsea Gagal Menang meski Dominasi BK Hacken di Liga Champions Wanita

PONTIANAK POST - Pelatih Chelsea Women, Sonia Bompastor, mengaku kecewa setelah timnya hanya bermain imbang tanpa gol saat bertandang ke markas BK Hacken pada matchday keempat Liga Champions Wanita 2026/2027, Selasa (10/11/2026).

Chelsea sebenarnya tampil dominan sepanjang pertandingan di Hisingen Arena, Gothenburg, Swedia.

Namun, penguasaan bola dan sederet peluang yang tercipta tidak cukup untuk membawa tim asal London itu pulang dengan tiga poin.

Advertisement Baca Juga: Liga Champions Wanita: Kristian Morch Pede HB Koge Bisa Curi Tiga Poin di Markas OH Leuven

The Blues mencatatkan 32 tembakan sepanjang laga. Dua peluang bahkan sempat berujung gol melalui Wieke Kaptein dan Melvine Malard pada babak pertama, tetapi keduanya dianulir wasit.

Chelsea juga dua kali membentur mistar gawang. Penampilan gemilang kiper Häcken, Jennifer Falk, turut membuat barisan penyerang tim tamu frustrasi.

Advertisement Falk melakukan sejumlah penyelamatan penting untuk mempertahankan gawangnya tetap bersih.

Bompastor menilai timnya sudah menjalankan tugas dengan baik dari sisi pertahanan. Lini belakang Chelsea mampu mengantisipasi serangan balik yang menjadi salah satu andalan tuan rumah.

“Kami mendominasi penguasaan bola pada sebagian besar pertandingan dan menciptakan banyak peluang,” kata Bompastor, dikutip dari situs resmi Chelsea.

"Namun, kami tidak mampu mencetak satu gol yang dibutuhkan untuk memenangkan pertandingan. Ini hasil yang membuat frustrasi. Kami datang dengan ambisi untuk menang."

Meski kecewa, pelatih asal Prancis itu tetap melihat sejumlah hal positif dari penampilan anak asuhnya.