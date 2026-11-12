Prediksi Skor Italia vs Prancis di Nations League: Mbappe Absen, Zidane Tetap Percaya Diri

PONTIANAK POST - Absennya Kylian Mbappe menjadi perhatian utama menjelang pertandingan Italia vs Prancis pada matchday kelima Grup A1 UEFA Nations League 2026/2027 di Stadion Giuseppe Meazza, Milan, Jumat (13/11/2026) dini hari pukul 02.45 WIB.

Pelatih Prancis Zinedine Zidane memastikan kapten Les Bleus tersebut tidak akan dimainkan karena mengalami gangguan otot.

Keputusan itu menjadi kabar penting bagi Italia yang membutuhkan kemenangan untuk menjaga peluang lolos ke perempat final, sementara Prancis berpeluang memastikan tempat di fase gugur.

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Dalam konferensi pers menjelang pertandingan, Rabu (11/11/2026), Zidane memastikan Mbappe tidak masuk rencana permainan menghadapi Italia.

Dikutip dari ANSA, Zidane mengatakan, "Dia tidak akan bermain besok, dia merasakan sedikit nyeri otot dan kami tidak ingin mengambil risiko, siapa pun pemainnya, itulah kebijakan kami."

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Zidane berharap penyerang Real Madrid tersebut bisa kembali tersedia ketika Prancis menghadapi Turki pada pertandingan terakhir grup, Minggu (15/11/2026).

Selain Mbappe, Prancis juga kehilangan Marcus Thuram yang mengalami masalah otot, sehingga pilihan pemain di lini depan menjadi lebih terbatas.

Meski demikian, Zidane menegaskan timnya tetap memiliki kualitas untuk menghadapi Italia dan memburu kemenangan di San Siro.

Sementara itu, pelatih Italia Roberto Mancini mengingatkan bahwa Prancis memiliki banyak penyerang berkualitas sehingga absennya satu pemain tidak otomatis membuat lawan kehilangan kekuatan.

Posisi Klasemen dan Peluang Lolos ke Perempat Final

Berdasarkan klasemen Grup A1 setelah empat pertandingan, Prancis memimpin dengan koleksi 10 poin dari tiga kemenangan dan satu hasil imbang.