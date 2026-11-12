Prediksi Skor dan Lineup Inggris vs Kroasia di Nations League: Bellingham Brothers Incar Bonus

PONTIANAK POST– Kakak beradik Jude Bellingham dan Jobe Bellingham sama-sama menjalani karier sepak bola profesional. Tetapi, tidak sekalipun Jude-Jobe bermain dalam tim yang sama.

Kesempatan baru terbuka saat Jobe dipanggil kali pertama timnas Inggris. Enam tahun setelah Jude menorehkan debut.

Kans Bellingham brothers main bersama di The Three Lions –sebutan timnas Inggris– terbuka saat menghadapi Kroasia di Stadion Wembley, London, dini hari nanti (siaran langsung GTV/Sportstars 2/K-Vision/Vision+ pukul 02.45 WIB).

Advertisement Kedua tim berhadapan dalam matchday kelima grup A3 UEFA Nations League 2026–2027.

”Aku tidak bisa mengabaikannya. Tetapi, jelas dengan kehadiran Jude di sini juga (timnas Inggris), ini adalah perasaan yang sangat, sangat hebat bagi keluarga kami,” kata Jobe yang dua tahun lebih muda (21 tahun) dari Jude seperti dikutip dari laman resmi Federasi Sepak Bola Inggris (FA).

Advertisement ”Sejujurnya, ini (peluang debut dan main bareng Jude) sangat-sangat istimewa. Bonus yang sangat besar,” lanjut gelandang Borussia Dortmund (BVB) tersebut.

Di atas kertas, Jude yang lebih besar peluangnya main sebagai starter. Sementara Jobe bisa menjalani debut sebagai pengganti.

”Tetap saja, pekan ini adalah momen penting baginya,” kata Jude seperti dilansir dari ESPN.

Hanya Ada Satu Sucic

Seperti Inggris yang punya dua Bellingham, Kroasia juga memiliki dua Sucic. Posisi pun sama-sama gelandang. Keduanya adalah Petar Sucic (Inter Milan) dan Luka Sucic (Real Sociedad). Bedanya dengan Jude dan Jobe, Petar dan Luka bukanlah pemain kakak beradik.

Nama belakang mereka sama karena Petar dan Luka masih sepupu. Duo Sucic juga sudah pernah bermain bersama ketika Kroasia membekuk Republik Ceko 2-1 dalam matchday pertama (27/9).