Prediksi Skor dan Lineup Armenia vs Siprus di Nations League: The Blue-Whites Anggap Laga Final

PONTIANAK POST - Armenia menghadapi Siprus pada lanjutan UEFA Nations League 2026/2027 Liga C Grup 2 di Vazgen Sargsyan Republican Stadium, Yerevan, Jumat (13/11/2026) dini hari pukul 00.00 WIB, dengan misi membalas kekalahan 0-2 pada pertemuan pertama sekaligus menjaga peluang promosi ke Liga B.

Pertandingan ini menjadi krusial bagi Armenia yang berada di peringkat ketiga, tertinggal tiga poin dari The Blue-Whites, julukan, julukan Siprus, yang menempati posisi kedua klasemen sementara.

Siprus Lebih Stabil, Armenia Kehilangan Eduard Spertsyan

Advertisement Persoalan terbesar Armenia menjelang pertandingan ini adalah absennya Eduard Spertsyan akibat cedera tendon Achilles.

Gelandang tersebut merupakan salah satu pemain penting dalam membangun serangan Armenia sehingga ketidakhadirannya berpotensi mengurangi kreativitas lini tengah tuan rumah.

Selain Spertsyan, Armenia juga kehilangan Henri Avagyan, Sergey Muradyan, Julio Bueno, dan Finn Geragusyan karena cedera, sedangkan Erik Simonyan, Kamo Hovhannisyan, serta Vahan Bichakhchyan belum sepenuhnya bugar.

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Di kubu Siprus, Giannis Satsias, Konstantinos Sotiriou, Andronikos Kakoullis, dan Charalampos Kyriakidis masih bermasalah dengan kebugaran, sementara Kostas Pileas harus absen karena hukuman kartu merah.

Marcus Edwards sebagai salah satu pemain yang patut diwaspadai Armenia setelah mencetak dua gol dalam kompetisi Nations League musim ini.

Penyerang yang bermain untuk Burnley tersebut diperkirakan beroperasi di belakang Ioannis Pittas untuk mendukung serangan Siprus.

Siprus Menganggap Laga Final

Pelatih Siprus, Apostolos Mantzios, menilai pertandingan melawan Armenia memiliki arti penting dalam persaingan memperebutkan posisi kedua dan peluang mengejar posisi puncak klasemen.

Dalam konferensi pers sebagaimana diberitakan Federasi Sepak Bola Siprus melalui situs resminya, Mantzios mengatakan timnya senang bisa bersaing di papan atas grup.