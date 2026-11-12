Prediksi Skor dan Lineup Turki vs Belgia di Nations League: Lukaku Absen, Doku Kembali

PONTIANAK POST - Belgia diprediksi mengalahkan Turki saat kedua tim bertemu pada lanjutan UEFA Nations League 2026/2027 di Gürsel Aksel Stadium, İzmir, Jumat, 13 November 2026, pukul 00.00 WIB, meski harus tampil tanpa penyerang andalannya, Romelu Lukaku.

Pertandingan ini menjadi kesempatan penting bagi Belgia untuk menjaga peluang lolos ke perempat final, sedangkan Turki membutuhkan kemenangan untuk memperbaiki posisi dan menghindari ancaman degradasi dari Liga A.

Belgia Kehilangan Lukaku, Doku Kembali

Advertisement Pelatih Belgia Mark van Bommel memastikan Lukaku tidak masuk rencana pertandingan karena mengalami masalah pada pinggul.

Dalam laporan Reuters, Van Bommel mengatakan, “Romelu mengalami masalah dengan pinggulnya. Dia sudah merasakannya kemarin. Dia masih bisa berlatih, tetapi kami sepakat untuk tidak memasukkannya ke dalam susunan pemain.”

Kabar positif bagi Belgia adalah kembalinya Jeremy Doku setelah absen dalam empat pertandingan awal Nations League akibat cedera.

Van Bommel menyebut kehadiran Doku membuat persaingan di lini sayap semakin ketat.

“Saya sangat senang Jeremy kembali ke dalam skuad,” kata Van Bommel.

Belgia saat ini berada di peringkat ketiga Grup A1 dengan enam poin dari empat pertandingan, tertinggal satu poin dari Italia dan empat poin dari Prancis.

Kemenangan atas Turki akan menjaga peluang Belgia untuk mengejar posisi dua besar sebelum pertandingan terakhir grup.

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Turki menghadapi pertandingan ini dengan tekanan besar setelah kalah dalam empat laga awal Nations League.