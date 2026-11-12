Prediksi Skor dan Lineup Republik Ceko vs Spanyol di Nations League: Si Singa Terancam Degradasi

PONTIANAK POST - Spanyol berpeluang melanjutkan catatan sempurna di UEFA Nations League 2026/2027 saat menghadapi Republik Ceko pada pertandingan kelima Grup A3 di epet ARENA, Praha, Jumat (13/11/2026) pukul 02.45 WIB, dengan tuan rumah berada dalam tekanan setelah menelan empat kekalahan beruntun.

La Roja, julukan Spanyol, sudah mengoleksi 12 poin dari empat pertandingan dan memimpin klasemen Grup A3, sedangkan Republik Ceko berada di posisi keempat tanpa poin.

Pertandingan ini juga menarik karena Spanyol datang tanpa Lamine Yamal dan Mikel Oyarzabal, sementara pelatih Republik Ceko Santi Denia mengenal betul kekuatan sepak bola Spanyol setelah lama bekerja di federasi sepak bola negara tersebut.

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The Czech Lions menjalani kampanye yang sulit setelah kalah dari Kroasia 1-2, Inggris 0-2, Spanyol 1-3, dan kembali dari Wembley dengan kekalahan 0-3.

Tim asuhan Santi Denia juga menghadapi ancaman degradasi ke League B apabila gagal memperbaiki posisi pada dua pertandingan terakhir.

Sebaliknya, Spanyol tampil konsisten dengan empat kemenangan dari empat pertandingan, mencetak 12 gol dan mengakhiri pertandingan internasional sebelumnya dengan kemenangan 2-1 atas Kroasia.

Spanyol belum pernah kalah dari Republik Ceko dalam delapan pertemuan sebelumnya, dengan enam kemenangan dan dua hasil imbang.

Namun, pertandingan di Praha tetap memiliki tantangan tersendiri karena Republik Ceko membutuhkan kemenangan untuk memperbaiki posisi dan menjaga peluang finis di urutan ketiga.

Santi Denia Waspadai Kekuatan Spanyol

Menjelang pertandingan, Santi Denia menegaskan anak asuhnya membutuhkan penampilan nyaris sempurna untuk menghadapi Spanyol.

Dikutip Europa Press dari konferensi pers prapertandingan, Denia mengatakan, "Tidak cukup bermain hampir sempurna karena melawan Spanyol kami harus tampil sempurna dalam semua aspek untuk bisa mengalahkan mereka."