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Sepak Bola

Prediksi Skor dan Lineup Albania vs Finlandia di Nations League: Misi Balas Dendam Kuqezinjte

Efprizan
Penulis: Efprizan
Leo Walta, gelandang Timnas Finlandia, menjadi salah satu pemain yang patut diwaspadai Albania menjelang duel UEFA Nations League Grup C1. (IG@leowalta)
Leo Walta, gelandang Timnas Finlandia, menjadi salah satu pemain yang patut diwaspadai Albania menjelang duel UEFA Nations League Grup C1. (IG@leowalta)

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PONTIANAK POST - Albania menghadapi Finlandia pada lanjutan UEFA Nations League 2026/2027 Grup C1 di Air Albania Stadium, Tirana, Jumat (13/11/2026) pukul 02.45 WIB, dengan peluang mempertahankan posisi puncak klasemen sekaligus memperbesar kesempatan promosi dari Liga C.

Kuqezinjtë (Si Merah-Hitam) julukan Albania, berada di posisi pertama dengan sembilan poin. Sedangkan Huuhkajat (The Eagle-Owls atau Elang-Hantu), julukan Finlandia, menempati peringkat ketiga dengan tujuh poin.

Pertemuan ini juga menjadi kesempatan bagi Albania membalas kekalahan 1-2 dari Finlandia pada pertemuan pertama, 3 Oktober 2026.

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Albania Diuntungkan Dukungan Suporter

Pelatih Albania, Rolando Maran, menghadapi pertandingan penting setelah timnya menang 2-1 atas San Marino pada pertandingan terakhir Nations League.

Namun, kemenangan tersebut baru dipastikan melalui penalti pada menit ke-93 sehingga efektivitas penyelesaian akhir masih menjadi perhatian.

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Albania telah mencetak delapan gol dan kebobolan tiga kali dalam empat pertandingan Nations League.

Persiapan tuan rumah juga mendapat kabar positif karena seluruh pemain tersedia dalam latihan resmi menjelang pertandingan, berdasarkan laporan Federasi Sepak Bola Albania (FSHF) yang diberitakan media lokal CNA.

Sebelumnya, Arbër Hoxha dan Cristian Shpendi menjalani latihan terpisah untuk pemulihan cedera, tetapi keduanya diharapkan kembali bergabung dengan kelompok pemain.

Dalam konferensi pers menjelang pertandingan, Maran menegaskan timnya harus bermain dengan mentalitas yang tepat.

"Kami akan memasuki lapangan untuk mencetak gol dan tidak kebobolan," ujar Maran, sebagaimana dikutip CNA dari konferensi pers prapertandingan.

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Editor : Efprizan
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