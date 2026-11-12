Lyon Pesta Enam Gol Atas Juventus, Brace Katoto Bawa Wakil Prancis Menang di Liga Champions Wanita

PONTIANAK POST - Juventus Women menelan kekalahan telak 0-6 saat menjamu OL Lyonnes pada matchday keempat Liga Champions Wanita 2026/2027 di Stadio Pozzo-La Marmora, Biella, Rabu (11/11/2026).

Marie-Antoinette Katoto menjadi bintang kemenangan Lyon dengan mencetak dua gol pada menit ke-31 dan 35. Melchie Dumornay menambah keunggulan pada menit ke-40.

Memasuki babak kedua, Lyon kembali mengamuk. Lily Yohannes mencetak gol keempat pada menit ke-80, disusul Korbin Shrader lima menit kemudian.

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Kapten Wendie Renard melengkapi kemenangan 6-0 pada penghujung pertandingan setelah memanfaatkan bola muntah dari tendangan penalti yang ditepis kiper Juventus, Daniëlle de Jong.

Juventus Tak Mampu Membendung Dominasi Lyon

Advertisement Pelatih Juventus Women, Isaac Guerrero, mengakui timnya menghadapi salah satu klub terbaik dunia.

“Kami menghadapi salah satu dari dua atau tiga tim terbaik di dunia, tim yang mampu memenangkan kompetisi ini,” kata Guerrero, dikutip dari situs resmi Juventus.

Ia menilai anak asuhnya mampu menjaga organisasi permainan selama 30 menit pertama. Namun, situasi berubah setelah kebobolan gol pembuka.

Sementara itu, pemain Juventus Manaka Hayashi mengakui kualitas lawan.

“Itu pertandingan sulit. Kami bisa melihat langsung energi dan kualitas teknik mereka. Kami harus belajar dari pengalaman ini dan terus bekerja untuk berkembang,” ujarnya.

Di kubu Lyon, pelatih Jonatan Giráldez sebelumnya menekankan pentingnya intensitas permainan dan kewaspadaan terhadap serangan balik Juventus.