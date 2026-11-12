Prediksi Skor dan Lineup San Marino vs Belarusia di Nations League: The White Wings Bidik Kemenangan

PONTIANAK POST - Timnas Belarusia berpeluang melanjutkan tren positif saat menghadapi San Marino, atau The Titans, pada pertandingan kelima Grup C1 UEFA Nations League 2026/2027 di San Marino Stadium, Serravalle, Jumat (13/11/2026) pukul 02.45 WIB.

Belarusia yang dijuluki The White Wings datang dengan modal tujuh poin dari empat pertandingan, sedangkan San Marino masih berada di dasar klasemen tanpa poin setelah menelan empat kekalahan beruntun.

Pertandingan ini menjadi kesempatan penting bagi Belarusia untuk menjaga persaingan di papan atas sekaligus membuka peluang merebut posisi pertama Grup C1.

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Belarusia memiliki catatan lebih meyakinkan setelah mengumpulkan tujuh poin dari tiga pertandingan terakhir, termasuk kemenangan 1-0 atas Finlandia.

Tim asuhan Viktor Goncharenko juga mencatatkan tiga pertandingan beruntun tanpa kebobolan di Nations League.

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Sebaliknya, La Serenissima, julukan San Marino, sudah kemasukan 16 gol dalam empat pertandingan dan belum berhasil meraih kemenangan sejak November 2024.

Meski demikian, San Marino menunjukkan perkembangan dalam pertandingan terakhir ketika hanya kalah 1-2 dari Albania akibat gol pada menit ke-93.

Pada pertemuan pertama 3 Oktober 2026 di Budapest, Belarusia menang telak 4-0 atas San Marino.

Catatan pertemuan juga berpihak kepada Belarusia yang memenangi seluruh tiga pertemuan kedua negara di UEFA Nations League dengan agregat 11-0.

Pernyataan Pelatih dan Kondisi Pemain

Pelatih San Marino Roberto Cevoli menegaskan timnya ingin mengakhiri rangkaian pertandingan dengan hasil lebih baik.