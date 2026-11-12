Liga Champions Wanita: Gol Menit ke-79 Tak Bisa Antar Leuven Menang, Koge Balas Tiga Menit Berselang

PONTIANAK POST - Oud-Heverlee Leuven Women gagal mengamankan kemenangan saat menjamu HB Køge Women pada matchday keempat Liga Champions Wanita 2026/2027. Kedua tim bermain imbang 1-1 di Stadion Den Dreef, Belgia, Rabu (11/11/2026).

Leuven sempat unggul melalui sundulan Jada Conijnenberg pada menit ke-79. Namun, keunggulan tersebut hanya bertahan tiga menit setelah Simone Boye Sørensen menyamakan kedudukan pada menit ke-82.

Hasil ini membuat HB Køge mengoleksi empat poin dari empat pertandingan. Sementara Leuven masih tertahan di papan bawah dengan dua poin.

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HB Køge tampil lebih agresif sejak awal pertandingan. Sejumlah peluang diperoleh melalui Nadia Nadim dan Sarah Thygesen, tetapi penampilan kiper Lowiese Seynhaeve membuat tim tamu gagal mencetak gol pada babak pertama.

Leuven kemudian meningkatkan permainan selepas turun minum. Usaha tuan rumah membuahkan hasil ketika Conijnenberg menyambut umpan Flo Hermans melalui sundulan pada menit ke-79.

Advertisement Namun, HB Køge langsung merespons. Boye Sørensen mencetak gol penyeimbang melalui sundulan setelah memanfaatkan sepak pojok Sarah Thygesen pada menit ke-82.

Meski berhasil membawa pulang satu poin, Boye mengaku belum puas dengan hasil pertandingan.

“Kami seharusnya mencetak gol pada babak pertama ketika momentum berada di pihak kami. Kami terlihat kehilangan energi pada babak kedua,” kata Boye seperti dikutip dari DR.

“Saat ini saya kecewa dan marah karena kami tidak mendapatkan tiga poin. Itu tidak cukup baik,” lanjutnya.