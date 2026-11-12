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Sepak Bola

Prediksi Skor dan Lineup Montenegro vs Latvia di Nations League: Misi 11 Serigala Cabik Sang Elang

Efprizan
Penulis: Efprizan
Penyerang Montenegro, Milutin Osmajic (kiri), menjadi salah satu andalan lini depan Hrabri Sokoli saat menghadapi Latvia dalam lanjutan UEFA Nations League 2026/2027. (IG@osmajic_m9)
Penyerang Montenegro, Milutin Osmajic (kiri), menjadi salah satu andalan lini depan Hrabri Sokoli saat menghadapi Latvia dalam lanjutan UEFA Nations League 2026/2027. (IG@osmajic_m9)

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PONTIANAK POST - Timnas Montenegro berpeluang mengamankan posisi puncak Grup C2 UEFA Nations League 2026/2027 ketika menjamu Latvia di Stadion Pod Goricom, Podgorica, Jumat (13/11/2026) pukul 02.45 WIB.

Montenegro yang dijuluki Hrabri Sokoli atau Elang Pemberani mengoleksi 10 poin dari empat pertandingan, sedangkan Latvia, berjuluk 11 Vilki atau 11 Serigala, baru mengumpulkan satu poin.

Kemenangan akan memperbesar peluang Montenegro mengamankan promosi ke Liga B, sementara Latvia datang dengan misi memperbaiki catatan buruk sepanjang kompetisi.

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Preview Montenegro vs Latvia

Montenegro belum terkalahkan dalam empat pertandingan Grup C2 dengan catatan tiga kemenangan dan satu hasil imbang.

Tim asuhan Mirko Vucinic tersebut mengawali kompetisi dengan kemenangan atas Siprus, Armenia, dan Latvia sebelum bermain imbang tanpa gol melawan Armenia pada 5 Oktober 2026.

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Sebaliknya, Latvia mengalami periode sulit setelah mencatatkan tiga kekalahan dan satu hasil imbang dalam empat pertandingan.

Montenegro memiliki keunggulan kualitas dan konsistensi permainan dibandingkan Latvia yang kesulitan mencetak gol.

Pertemuan pertama kedua negara pada 2 Oktober 2026 berakhir dengan kemenangan Montenegro 2-1 di kandang Latvia.

Montenegro juga belum pernah kalah dalam lima pertemuan melawan Latvia dengan catatan tiga kemenangan dan dua hasil imbang.

Kemenangan di Podgorica akan menjadi langkah penting bagi Montenegro untuk mengamankan posisi teratas, sekaligus menjaga peluang promosi otomatis ke Liga B.

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Editor : Efprizan
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