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Sepak Bola

Masuk dari Bangku Cadangan, Lorena Azzaro Jadi Penentu Kemenangan Charlton atas Ipswich

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Penulis: Budi Miank
Lorena Azzaro merayakan gol kemenangan Charlton Athletic Women saat menghadapi Ipswich Town di The Valley.[Foto: Instagram/@lorenazzaro]
Lorena Azzaro merayakan gol kemenangan Charlton Athletic Women saat menghadapi Ipswich Town di The Valley.[Foto: Instagram/@lorenazzaro]


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PONTIANAK POST – Charlton Athletic Women meraih kemenangan 1-0 atas Ipswich Town dalam lanjutan Subway Players Cup di The Valley, Rabu (11/11/2026).

Gol tunggal Lorena Azzaro pada menit ke-79 memastikan tiga poin sekaligus clean sheet bagi tuan rumah.

Hasil tersebut menjadi kemenangan kedua Charlton dalam kompetisi itu. Azzaro tampil sebagai pembeda setelah masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-63.

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Kedua tim mengawali pertandingan dengan tempo hati-hati. Hingga menit ke-25, belum ada peluang bersih yang benar-benar mengancam gawang lawan.

Charlton perlahan mengambil kendali penguasaan bola dan mencoba menekan pertahanan Ipswich.

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Namun, peluang pertama mereka baru tercipta pada menit ke-36 melalui tembakan Leah Davidson yang membentur Carla Humphrey dan gagal mengarah ke gawang.

Ipswich juga sempat mengancam menjelang turun minum. Sepakan jarak jauh Lucy O’Brien berhasil diamankan kiper Charlton, Anna Koivunen, setelah bola lebih dulu mengenai pemain lain.

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Sesaat kemudian, Charlton membalas lewat peluang Katie Lockwood. Namun, tembakannya dari dalam kotak penalti masih melebar tipis dari gawang Natalia Negri.

Babak kedua berjalan lebih terbuka. Casandra Korhonen sempat membentur tiang gawang hanya 30 detik setelah kick-off, meski peluang tersebut akhirnya dianulir karena offside.

Masuknya Azzaro pada menit ke-63 membuat serangan Charlton semakin berbahaya. Penyerang tersebut sempat memperoleh peluang pada menit ke-70, tetapi tembakannya setelah mengecoh pemain bertahan Ipswich belum menemui sasaran.

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Editor : Budi Miank
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