Tak Dapat Kesempatan di Spanyol, Eva Olid Justru Sukses Membawa Manchester United Bangkit

PONTIANAK POST – Pelatih Manchester United Women, Eva Olid, melontarkan kritik tajam terhadap sepak bola Spanyol.

Pelatih asal Catalunya itu menilai kesempatan bagi perempuan untuk menangani klub di kompetisi tertinggi Spanyol masih sangat terbatas.

Dalam wawancara dengan stasiun televisi Catalunya, 3CAT, Olid menyoroti minimnya keterwakilan perempuan di kursi pelatih.

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"Anda hanya perlu melihat bahwa di divisi pertama dan kedua hanya ada dua perempuan yang menjadi pelatih. Itu sudah menjelaskan banyak hal," kata Olid.

Olid mengungkapkan, dirinya tidak memperoleh tawaran dari klub Spanyol setelah sukses membawa Heart of Midlothian menjuarai kompetisi Skotlandia pada 2026.

Advertisement Sebaliknya, kesempatan justru datang dari luar negeri. Manchester United menunjuknya sebagai pelatih pada Agustus 2026 setelah memecat Marc Skinner.

"Saya sangat senang dengan kesempatan yang saya dapatkan di luar negeri. Saya merasa dihargai meskipun jauh dari rumah. Karena itu, saya memberikan segalanya kepada orang-orang yang telah memercayai saya," ujarnya.

Ia juga menyebut kepindahannya ke Manchester United sebagai impian yang menjadi kenyataan.

"Saya tidak mendapat tawaran dari Spanyol setelah menjadi juara bersama Hearts. Datang ke Manchester adalah impian yang menjadi kenyataan. Manchester United merupakan salah satu klub terbaik di dunia," katanya.

Keputusan merekrut Olid mulai menunjukkan hasil. Setelah mengalami dua kekalahan pada awal kompetisi, Manchester United kini mencatatkan 11 pertandingan tanpa kekalahan di seluruh kompetisi.