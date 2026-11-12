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Sepak Bola

Prediksi Skor Navalcarnero vs Real Betis di Copa del Rey: Los Verdiblancos Ditinggal Tugas Negara

Efprizan
Penulis: Efprizan
Antony berpeluang menjadi andalan Real Betis saat menghadapi Navalcarnero pada putaran pertama Copa del Rey 2026/2027. (IG@antony00)
Antony berpeluang menjadi andalan Real Betis saat menghadapi Navalcarnero pada putaran pertama Copa del Rey 2026/2027. (IG@antony00)

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PONTIANAK POST - Real Betis diprediksi mampu mengatasi perlawanan Navalcarnero pada pertandingan putaran pertama Copa del Rey 2026/2027 di Estadio Santo Domingo, Jumat (13/11/2026) dini hari pukul 01.00 WIB, meski harus kehilangan sejumlah pemain penting akibat jeda internasional dan cedera.

Laga ini sebelumnya ditunda menyusul kecelakaan kereta api di wilayah Urda, Toledo, Spanyol, sehingga kedua tim baru memainkan pertandingan tersebut pada jeda internasional November.

Los Verdiblancos (Si Hijau Putih), julukan Real Betis, datang dengan kualitas skuad yang lebih unggul, tetapi absennya sejumlah pemain utama membuka peluang bagi Navalcarnero untuk memberikan perlawanan di hadapan pendukung sendiri.

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Real Betis Kehilangan Sejumlah Pemain

Pelatih Real Betis, Manuel Pellegrini, menghadapi persoalan komposisi pemain karena sejumlah anggota skuad senior memenuhi panggilan tim nasional.

Álvaro Valles, Manu González, Ángel Ortiz, Facundo Bernal, Álvaro Fidalgo, Marc Roca, Nélson Deossa, Abde Ezzalzouli, dan Troy Parrott masuk daftar pemain yang absen karena tugas internasional.

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Selain itu, Cucho Hernández masih menjalani pemulihan cedera betis.

Meski demikian, Betis masih memiliki sejumlah pemain berpengalaman seperti Marc Bartra, Dani Ceballos, Pablo Fornals, Antony, Isco, dan Rodrigo Riquelme.

Pellegrini menegaskan timnya tidak boleh menganggap enteng lawan meskipun berasal dari kompetisi kasta lebih rendah.

Dalam konferensi pers prapertandingan yang dimuat situs resmi Real Betis pada 10 November 2026, Pellegrini menyampaikan bahwa pemain yang mendapatkan kesempatan harus membuktikan kualitasnya.

"Siapa pun yang mendapatkan kesempatan bermain harus menunjukkan mengapa mereka menjadi bagian dari skuad utama Betis," demikian penegasan Pellegrini.

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Editor : Efprizan
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