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Sepak Bola

Bethany England Cetak Gol ke Gawang Mantan Klub, Crystal Palace Tekuk Tottenham Lewat Adu Penalti

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Penulis: Budi Miank
Pemain Tottenham Hotspur Women saat menghadapi Crystal Palace Women dalam pertandingan Subway Players Cup di Brisbane Road. (INSTAGRAM/@spurswomen)
Pemain Tottenham Hotspur Women saat menghadapi Crystal Palace Women dalam pertandingan Subway Players Cup di Brisbane Road.(INSTAGRAM/@spurswomen)


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PONTIANAK POST – Crystal Palace Women berhasil mencuri poin bonus setelah mengalahkan Tottenham Hotspur Women melalui adu penalti dengan skor 5-3 dalam lanjutan Subway Players Cup 2026/2027, Rabu (11/11/2026) malam waktu Inggris.

Kedua tim bermain imbang 1-1 selama waktu normal dalam pertandingan di Brisbane Road, London.

Bethany England membawa Crystal Palace unggul lebih dahulu sebelum Julie Blakstad menyelamatkan Tottenham dari kekalahan.

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Crystal Palace membuka keunggulan pada menit ke-21. Bethany England berhasil memaksimalkan umpan Molly-Mae Sharpe untuk menaklukkan kiper Tottenham, Selma Panengstuen.

Tottenham berusaha membalas melalui sejumlah peluang. Namun, penampilan kiper Crystal Palace, Shae Yanez, membuat tuan rumah kesulitan mencetak gol.

Pelatih Tottenham, Martin Ho, kemudian memasukkan empat pemain sekaligus pada menit ke-55, termasuk Julie Blakstad.

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Pergantian tersebut membuahkan hasil. Blakstad mencetak gol penyeimbang pada menit ke-75 setelah menerima umpan Toko Koga.

Skor 1-1 bertahan hingga pertandingan berakhir dan pemenang harus ditentukan melalui adu penalti.

Dalam babak tos-tosan, Crystal Palace tampil lebih efektif dengan mengonversi seluruh lima tendangan penalti.

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Sebaliknya, Tottenham hanya mencetak tiga gol setelah eksekusi Cathinka Tandberg berhasil digagalkan Yanez.

Pelatih Tottenham, Martin Ho, mengaku kecewa dengan penampilan anak asuhnya.

"Kami tidak bermain sesuai standar, baik ketika menguasai bola maupun saat bertahan. Penampilan seperti ini tidak bisa diterima," kata Ho seperti dikutip dari SPURSPLAY.

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Editor : Budi Miank
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