Bonfantini Jadi Pahlawan Juventus Women, Gol Menit Ke-83 Tekuk Lyon di Liga Champions Wanita

PONTIANAK POST – Juventus Women pernah mencatat kemenangan bersejarah atas raksasa sepak bola perempuan Prancis, Olympique Lyonnais (kini OL Lyonnes).

Bermain di Allianz Stadium, Turin, 23 Maret 2022, Juventus menang 2-1 setelah tertinggal lebih dahulu pada leg pertama perempat final Liga Champions Wanita UEFA.

Kemenangan tersebut menjadi satu-satunya hasil positif Juventus dalam tujuh pertemuan sebelumnya melawan Lyon di kompetisi Eropa.

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Dalam artikel retrospektif yang diterbitkan situs resmi Juventus, 11 November 2026, klub mengenang comeback tersebut sebagai salah satu momen paling berkesan dalam perjalanan Eropa tim perempuan mereka.



Lyon membuka keunggulan pada menit kedelapan melalui sundulan Catarina Macario yang memanfaatkan umpan Selma Bacha.

Juventus kesulitan mengimbangi permainan tim tamu sepanjang babak pertama. Namun, situasi berubah setelah Ellie Carpenter menerima kartu merah langsung pada menit ke-62 akibat pelanggaran terhadap pemain Juventus.

Advertisement Unggul jumlah pemain membuat Juventus meningkatkan tekanan.

Cristiana Girelli menyamakan kedudukan pada menit ke-71 setelah kiper Sarah Bouhaddi gagal mengamankan bola dalam situasi benturan dengan Arianna Caruso.

Drama berlanjut pada menit ke-83. Agnese Bonfantini, yang baru masuk menggantikan Girelli dua menit sebelumnya, menyelesaikan umpan terobosan Caruso untuk memastikan kemenangan 2-1.

Bonfantini kemudian dinobatkan sebagai pemain terbaik pertandingan oleh UEFA.

Bonfantini dan Montemurro Kenang Kemenangan

Bonfantini mengaku sangat bahagia setelah mencetak gol kemenangan.