Prediksi Skor Tarancón vs Levante di Copa del Rey: Misi Tim Kasta Bawah Menjegal Sang Kodok

PONTIANAK POST - Levante diprediksi mampu mengalahkan CD Tarancón pada pertandingan putaran pertama Copa del Rey 2026/2027 di Polideportivo Estadio Municipal Tarancón, Jumat (13/11/2026) pukul 01.00 WIB, meski pelatih Luís Castro berencana melakukan rotasi pemain.

Laga ini menjadi perhatian karena sudah dua kali mengalami penundaan sebelum akhirnya dijadwalkan kembali pada November 2026.

Granotas (kodok), julukan Levante, tetap lebih diunggulkan berkat perbedaan kualitas pemain, tetapi Tarancón memiliki motivasi besar untuk menciptakan kejutan di hadapan pendukung sendiri.

Advertisement Luís Castro Siapkan Rotasi, Ryan dan Iván Romero Absen

Pelatih Levante, Luís Castro, memastikan akan melakukan perubahan susunan pemain saat menghadapi Tarancón.

Dalam konferensi pers prapertandingan yang diberitakan Diario AS pada 11 November 2026, Castro menegaskan kesempatan bermain tidak akan diberikan begitu saja kepada pemain.

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"Menit bermain tidak akan kami berikan secara cuma-cuma, pergantian pemain dilakukan berdasarkan kelayakan," ujar Castro.

Castro juga mengungkapkan Mathew Ryan dan Iván Romero tidak akan dimainkan karena membutuhkan waktu pemulihan setelah menjalani banyak pertandingan.

Sementara itu, Manu Sánchez masih menjalani program pemulihan bersama tim medis dan belum kembali berlatih bersama skuad utama.

Castro menjelaskan bahwa Levante telah menjalani periode pertandingan yang padat sehingga jeda kompetisi memberikan kesempatan bagi pemain untuk memulihkan kondisi fisik dan mental.

"Kami menjalani lebih dari 30 hari dengan hanya tiga hari libur," ungkapnya.