Piala Dunia Wanita 2031 Digelar di Empat Negara, FIFA Nyatakan Proposal Tuan Rumah Memenuhi Syarat

PONTIANAK POST – FIFA resmi merilis laporan evaluasi penawaran tuan rumah Piala Dunia Wanita 2031 dan 2035.

Dua proposal pencalonan yang diajukan secara bersama-sama oleh sejumlah negara dinyatakan memenuhi persyaratan minimum penyelenggaraan turnamen.

FIFA memastikan kedua proposal akan diajukan kepada anggota federasi untuk menentukan tuan rumah melalui Kongres Luar Biasa FIFA pada 23 November 2026.

Menurut laporan TSN yang mengutip informasi FIFA, pencalonan Piala Dunia Wanita 2031 melibatkan Amerika Serikat, Meksiko, Kosta Rika, dan Jamaika.

Sementara itu, Inggris, Skotlandia, Wales, dan Irlandia Utara mengajukan pencalonan bersama untuk edisi 2035.



Proposal tuan rumah 2031 mengajukan 20 stadion di empat negara. Rinciannya, 14 stadion di Amerika Serikat, empat di Meksiko, serta masing-masing satu di Kosta Rika dan Jamaika.

Advertisement Amerika Serikat menjadi tumpuan utama pencalonan tersebut berkat pengalamannya menyelenggarakan Piala Dunia 2026 bersama Meksiko dan Kanada serta Piala Dunia Antarklub 2025.

FIFA memperkirakan turnamen 2031 berpotensi menarik sekitar 4,5 juta penonton.

Namun, laporan evaluasi juga menyoroti sejumlah pekerjaan yang harus diselesaikan, termasuk penyesuaian lapangan stadion yang masih menggunakan rumput sintetis menjadi rumput alami.

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Untuk Piala Dunia Wanita 2035, Inggris dan tiga negara Britania Raya lainnya mengusulkan 19 stadion di 15 kota.

Sebanyak 14 stadion berada di Inggris, dua di Irlandia Utara, satu di Skotlandia, dan dua di Wales. Stadion Wembley di London diusulkan menjadi lokasi pertandingan final.

FIFA menilai kedua proposal memenuhi persyaratan minimum setelah melalui pemeriksaan infrastruktur, fasilitas, aspek komersial, keberlanjutan, dan hak asasi manusia.