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Sepak Bola

Prediksi Skor Kamerun vs Namibia di Kualifikasi Piala Afrika: Mbeumo Jadi Andalan Singa Perkasa

Efprizan
Penulis: Efprizan
Bryan Mbeumo diperkirakan memimpin lini serang Kamerun saat menghadapi Namibia dalam lanjutan kualifikasi Piala Afrika 2027 di Stadion Japoma. (IG@mbeumo)
Bryan Mbeumo diperkirakan memimpin lini serang Kamerun saat menghadapi Namibia dalam lanjutan kualifikasi Piala Afrika 2027 di Stadion Japoma. (IG@mbeumo)

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PONTIANAK POST - Peluang Kamerun mempertahankan posisi teratas Grup G mendapat tantangan dari Namibia pada lanjutan kualifikasi Piala Afrika 2027 di Stadion Japoma, Douala, Jumat (13/11/2026) dini hari pukul 02.00 WIB, dengan Bryan Mbeumo diperkirakan menjadi salah satu pemain kunci tuan rumah.

Isu terbaru menjelang pertandingan adalah kemungkinan absennya Danny Namaso dan Darlin Yongwa setelah keduanya tidak mengikuti latihan terakhir Kamerun, Rabu (11/11/2026), sebagaimana dilaporkan media Kamerun, Actu Cameroun.

Kamerun Diunggulkan, Namibia Punya Misi Penting

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The Indomitable Lions (Singa-Singa Perkasa) kulukan Kamerun, datang dengan modal empat poin dari dua pertandingan dan memimpin klasemen sementara Grup G, sedangkan Namibia mengumpulkan tiga poin setelah meraih satu kemenangan dan satu kekalahan.

Kamerun menunjukkan performa lebih meyakinkan setelah menang 3-1 atas Komoro dan bermain imbang 1-1 melawan Kongo dalam dua pertandingan awal kualifikasi.

Tim asuhan David Pagou juga sebelumnya menang 2-0 atas China dan menundukkan Pantai Gading 1-0 dalam pertandingan persahabatan.

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Sebaliknya, Namibia harus memperbaiki penampilan setelah kalah 0-1 dari Komoro dan kemudian dibantai Rusia dengan skor 0-6 dalam pertandingan persahabatan.

Namibia juga mengalami kesulitan ketika bermain di luar kandang, termasuk rentetan kekalahan dalam tujuh pertandingan terakhir sebagai tim tamu di berbagai kompetisi.

Meski demikian, Namibia tidak bisa dipandang sebelah mata karena pernah mengalahkan Kamerun 2-1 pada Maret 2023 dan menahan imbang lawannya tersebut dalam dua pertemuan lainnya.

Carlos Baleba Absen, Mbeumo Jadi Andalan

Kamerun dipastikan kehilangan Carlos Baleba yang mengalami cedera hamstring dan Christian Kofane akibat masalah pada paha, menurut laporan Sports Mole.

Ryan Fosso masuk menggantikan Baleba, sementara Bryan Mbeumo diperkirakan dipercaya sebagai kapten tim.

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Editor : Efprizan
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