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Sepak Bola

Mbappe Dipastikan Absen Lawan Italia, Zidane Tak Mau Ambil Risiko dengan Bintang Real Madrid

Khoiril Arif Ya'qob
Penulis: Khoiril Arif Ya'qob
Kylian Mbappe dipastikan absen membela Prancis. (FOOTBALL ITALIA)
Kylian Mbappe dipastikan absen membela Prancis. (FOOTBALL ITALIA)

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PONTIANAK POST – Timnas Prancis mendapat kabar buruk menjelang duel penting melawan Italia di UEFA Nations League 2026/2027. Kapten sekaligus penyerang andalan mereka, Kylian Mbappe, dipastikan tidak dapat tampil akibat cedera.

Kepastian tersebut disampaikan langsung oleh pelatih Prancis, Zinedine Zidane, dalam konferensi pers menjelang pertandingan.

Les Bleus dijadwalkan menghadapi Italia di Stadion San Siro, Milan, pada Jumat (13/11/2026) dini hari pukul 02.45 WIB.

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Keputusan untuk tidak memainkan Mbappe diambil setelah sang pemain mengalami masalah kebugaran.

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Sebelumnya, laporan media Prancis, L'Equipe, menyebut penyerang Real Madrid itu tidak mengikuti sesi latihan karena mengalami gangguan pada otot hamstring.

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Zidane menegaskan timnya tidak ingin mengambil risiko dengan memaksakan kondisi Mbappe. Ia memilih mengistirahatkan sang kapten agar masalah cedera tersebut tidak semakin parah.

“Tidak, Mbappe tidak akan bermain besok,” kata Zidane dikutip dari Football Italia.

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Ia juga menjelaskan alasan di balik keputusan tersebut. “Dia mengalami cedera, jadi kami tidak akan mengambil risiko. Kami akan melihat apakah dia bisa pulih tepat waktu untuk pertandingan berikutnya.”

Prancis Kehilangan Banyak Pemain

Absennya Mbappe menjadi pukulan tambahan bagi Prancis. Sebelum kabar tersebut muncul, sejumlah pemain penting Les Bleus juga sudah lebih dahulu masuk daftar absen.

Di antaranya Marcus Thuram, Pierre Kalulu, Aurelien Tchouameni, Manu Kone, William Saliba, Jules Kounde, Maxence Lacroix, Ousmane Dembele, Maghnes Akliouche, dan Esteban Lepaul.

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Editor : Khoiril Arif Ya'qob
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