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Sepak Bola

Prediksi Skor Pantai Gading vs Gambia di Kualifikasi Piala Afrika: Waspada Sengatan Kalajengking

Efprizan
Penulis: Efprizan
Amad Diallo menjadi andalan Pantai Gading untuk membongkar pertahanan Gambia dalam duel perebutan puncak Grup C Kualifikasi Piala Afrika 2027. (IG@amaddiallo19)
Amad Diallo menjadi andalan Pantai Gading untuk membongkar pertahanan Gambia dalam duel perebutan puncak Grup C Kualifikasi Piala Afrika 2027. (IG@amaddiallo19)

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PONTIANAK POST - Pantai Gading menghadapi Gambia dalam pertandingan ketiga Grup C Kualifikasi Piala Afrika 2027 di Stadion Stade de la Paix, Bouaké, Jumat (13/11/2026) dini hari WIB, dengan kedua tim sama-sama mengoleksi enam poin dari dua pertandingan.

Duel yang berlangsung Kamis (12/11/2026) pukul 19.00 waktu setempat atau Jumat pukul 02.00 WIB tersebut menjadi perebutan posisi puncak klasemen sekaligus ujian bagi ambisi kedua negara mempertahankan catatan sempurna.

The Scorpions, julukan Gambia, datang dengan kepercayaan diri setelah mengalahkan Ghana 4-2, sedangkan Pantai Gading berusaha mempertahankan pertahanan tanpa kebobolan dalam dua pertandingan kualifikasi.

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Pantai Gading dan Gambia Sama-sama Sempurna

The Elephants, julukan Pantai Gading, memimpin Grup C dengan enam poin dan selisih gol plus empat setelah mengalahkan Ghana 2-0 serta Somalia dengan skor serupa.

Sementara itu, Gambia berada di posisi kedua dengan enam poin dan selisih gol plus tiga setelah menang 2-1 atas Somalia serta membalikkan keadaan untuk mengalahkan Ghana 4-2.

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Pantai Gading memiliki keunggulan dari catatan pertemuan karena memenangi empat duel terakhir melawan Gambia dengan sembilan gol tanpa kebobolan.

Namun, Gambia memiliki ancaman ofensif melalui Ebrima Colley yang mencetak tiga gol dalam dua pertandingan awal kualifikasi.

Gambia juga berambisi meraih tiga kemenangan beruntun, pencapaian yang belum mereka raih dalam lima tahun terakhir sebagaimana dicatat Sports Mole.

Amad Diallo Kembali, Gambia Diperkuat Minteh dan Barrow

Pantai Gading mendapat tambahan kekuatan setelah Amad Diallo kembali masuk skuad usai mengatasi masalah cedera.

Odilon Kossounou dan Guela Doue masih harus menepi akibat cedera, sedangkan Wilfried Singo, Simon Adingra, Evann Guessand, dan Sebastien Haller tidak masuk daftar pemain untuk pertandingan ini.

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Editor : Efprizan
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