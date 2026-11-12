Cedera Otot Paksa Caroline Weir Menepi, Skotlandia Kehilangan Kapten Jelang Play-off Piala Dunia

PONTIANAK POST – Timnas putri Skotlandia dipastikan tampil tanpa kapten Caroline Weir saat menghadapi Swedia dalam dua pertandingan play-off putaran kedua kualifikasi Piala Dunia Wanita 2027. Gelandang tersebut masih menjalani pemulihan cedera otot.

Pelatih Melissa Andreatta telah mengumumkan skuad untuk menghadapi Swedia pada 1 dan 5 Desember 2026.

Sebagai pengganti Weir, Andreatta memanggil gelandang Newcastle United, Beth Lumsden, yang mendapat kesempatan pertama membela tim nasional senior Skotlandia.

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Weir mengalami cedera saat pemanasan sebelum pertandingan klubnya melawan Republik Ceko bulan lalu. Sejak saat itu, pemain yang memperkuat Lyon tersebut belum kembali bermain.

Penyerang Aston Villa, Mia McAulay, juga tidak masuk skuad karena mengalami masalah pada betis. Selain Lumsden, penyerang Ipswich Town, Eilidh Adams, turut mendapat panggilan.



Meski kehilangan kaptennya, Andreatta menegaskan tim akan berkonsentrasi pada pemain yang tersedia.

Advertisement “Ini tentang para pemain yang kami miliki, para pemain yang harus bekerja sama untuk memenangkan pertandingan ini. Fokus kami adalah melakukan apa pun yang diperlukan agar mendapatkan hasil yang kami inginkan,” kata Andreatta, dikutip dari BBC Sport.

Skotlandia datang dengan catatan positif. Mereka belum terkalahkan sepanjang kualifikasi tahun ini dan berhasil memuncaki fase grup untuk kembali promosi ke League A.

Namun, Swedia menjadi tantangan berat. Negara Skandinavia tersebut selalu tampil di Piala Dunia Wanita sejak edisi pertama pada 1991 dan meraih peringkat ketiga dalam dua turnamen terakhir.



Leg pertama akan berlangsung di Paisley, Skotlandia, Selasa, 1 Desember 2026. Empat hari kemudian, kedua tim bertemu kembali di Stockholm untuk leg kedua.