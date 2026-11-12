Piala Dunia Wanita 2027 Gunakan Skema Undian Baru, Empat Unggulan Tak Bisa Bertemu Lebih Awal

PONTIANAK POST - FIFA menetapkan prosedur undian baru untuk Piala Dunia Wanita 2027 di Brasil.

Empat tim dengan peringkat tertinggi dunia akan ditempatkan pada jalur berbeda sehingga tidak bisa saling berhadapan sebelum semifinal, dengan syarat masing-masing mampu menjadi juara grup.

Ketentuan tersebut diumumkan FIFA pada Rabu, 11 November 2026, bersamaan dengan publikasi prosedur undian putaran final. Aturan serupa sebelumnya diterapkan pada Piala Dunia putra 2026.

Berdasarkan peringkat FIFA saat ini, empat tim teratas adalah Spanyol, Amerika Serikat, Jerman, dan Inggris.

Namun, susunan unggulan masih berpeluang berubah karena penentuan pot undian akan menggunakan peringkat dunia terbaru yang dijadwalkan terbit pada 7 Desember 2026.



Skema tersebut membuat dua tim dengan peringkat tertinggi ditempatkan pada jalur berlawanan. Prinsip yang sama berlaku bagi tim peringkat ketiga dan keempat.

Advertisement Dengan demikian, jika keempatnya berhasil memuncaki grup masing-masing, mereka tidak akan saling bertemu sebelum semifinal. Dua tim dengan peringkat tertinggi bahkan hanya berpeluang berhadapan di final.

Meski demikian, Amerika Serikat dan Inggris masih harus memastikan tiket ke putaran final.

Amerika Serikat dijadwalkan menghadapi El Salvador pada 27 November, sedangkan Inggris akan menjalani dua pertandingan melawan Ukraina pada 1 dan 5 Desember.

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Undian Piala Dunia Wanita 2027 akan berlangsung pada Jumat, 11 Desember 2026, di Museum of Modern Art, Rio de Janeiro, Brasil.

Sebanyak 32 tim akan dibagi ke dalam empat pot, masing-masing berisi delapan negara. Brasil sebagai tuan rumah otomatis menempati Pot 1 dan Grup A.

Tujuh tempat lain di Pot 1 akan diisi tim dengan peringkat tertinggi berikutnya. Sementara itu, Pot 2 dan Pot 3 masing-masing diisi delapan tim berdasarkan urutan peringkat.