Prediksi Skor Senegal vs Sudan di Kualifikasi Piala Afrika: Singa Teranga Tanpa Sadio Mane

PONTIANAK POST - Senegal menjamu Sudan tanpa Sadio Mané dan Idrissa Gana Gueye dalam pertandingan ketiga Grup J Kualifikasi Piala Afrika 2027 di Stadion Léopold Sédar Senghor, Dakar, Kamis (12/11/2026) pukul 19.00 waktu setempat atau Jumat (13/11/2026) pukul 02.00 WIB.

Absennya dua pemain senior tersebut menjadi perhatian utama menjelang pertandingan karena pelatih Patrick Vieira kembali mengandalkan kombinasi pemain berpengalaman dan talenta muda untuk memburu tiga poin.

Senegal mengoleksi empat poin dari dua pertandingan dan menempati posisi kedua Grup J, sedangkan Sudan berada di peringkat ketiga dengan tiga poin.

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Lions of Teranga atau Singa Teranga, julukan Senegal, mengawali kualifikasi dengan hasil imbang 1-1 melawan Mozambik sebelum mengalahkan Etiopia 1-0 melalui gol Ibrahim Mbaye.

Senegal juga menang 1-0 atas Komoro dalam pertandingan persahabatan pada Oktober, sehingga mencatat tiga kemenangan dan satu hasil imbang dalam empat pertandingan terakhirnya.

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Keputusan Vieira tidak memasukkan Mané dan Gana Gueye menjadi bagian dari pembaruan komposisi skuad menjelang dua pertandingan melawan Sudan.

Konfederasi Sepak Bola Afrika (CAF) melaporkan pada 5 November 2026 bahwa Vieira memanggil sejumlah pemain muda, termasuk Pathé Mboup, Pape Demba Diop, Clayton Diandy, dan Paul Mendy.

Di sisi lain, Kalidou Koulibaly, Lamine Camara, Pape Matar Sarr, Iliman Ndiaye, dan Nicolas Jackson tetap menjadi bagian penting kekuatan Senegal.

Sudan Berusaha Bangkit setelah Kekalahan Telak

Sudan, yang dikenal dengan julukan Falcons of Jediane atau Elang Jediane, datang dengan modal kurang meyakinkan setelah kalah 1-4 dari Mozambik pada pertandingan sebelumnya.

Sebelumnya, Sudan menang 1-0 atas Etiopia melalui gol penalti Mohamed Eisa pada menit ke-86.