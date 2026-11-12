Preview Chelsea vs Manchester City: Perebutan Puncak WSL Memanas, Selisih Kedua Tim Hanya Dua Poin

PONTIANAK POST – Manchester City akan menghadapi Chelsea dalam pertandingan penting pekan ke-10 Women’s Super League (WSL) 2026/2027.

Duel dua tim teratas tersebut berlangsung di Stamford Bridge, Sabtu, 14 November 2026.

Manchester City datang sebagai pemuncak klasemen dengan koleksi 25 poin dari sembilan pertandingan.

Advertisement Chelsea membuntuti di posisi kedua dengan 23 poin. Kedua tim juga belum terkalahkan di kompetisi liga musim ini.

Laga ini menjadi kesempatan bagi Chelsea untuk merebut posisi teratas, sementara City berpeluang memperlebar keunggulan menjadi lima poin jika membawa pulang kemenangan.



Manchester City memiliki kepercayaan diri setelah mengalahkan West Ham United dengan skor 5-0 pada pertandingan sebelumnya.

Advertisement Penyerang asal Jamaika, Khadija “Bunny” Shaw, menjadi bintang dengan mencetak hat-trick. Dua gol lainnya disumbangkan Aoba Fujino dan Iman Beney.

City juga baru meraih kemenangan 4-1 atas Inter Milan dalam pertandingan Liga Champions Wanita.

Aoba Fujino mencetak dua gol, sedangkan Kerstin Casparij dan Grace Clinton turut menyumbangkan gol. Hasil tersebut menjadi kemenangan pertama City di kompetisi Eropa musim ini.

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Chelsea justru kehilangan posisi puncak setelah ditahan Everton 1-1 di Stamford Bridge.

Sandy Baltimore sempat membawa tuan rumah unggul pada menit ke-28, tetapi gol bunuh diri Lucy Bronze lima menit kemudian membuat pertandingan berakhir imbang.

Pada pertemuan terakhir kedua tim di WSL, Manchester City menang telak 5-1 di Etihad Stadium.