Transfer AC Milan Januari 2027: AS Roma Ungguli Rossoneri Buru Endrick dari Real Madrid

PONTIANAK POST - AS Roma berada di posisi terdepan untuk merekrut penyerang Real Madrid, Endrick, pada bursa transfer Januari 2027, mengungguli AC Milan yang juga berminat mendatangkan pemain asal Brasil tersebut.

Peluang Endrick meninggalkan Santiago Bernabeu semakin terbuka setelah pemain berusia 20 tahun itu dikabarkan ingin mendapatkan kesempatan bermain lebih banyak demi perkembangan kariernya.

Jurnalis transfer Italia, Matteo Moretto, mengungkapkan perkembangan tersebut melalui kanal YouTube Fabrizio Romano yang kemudian dikutip SempreMilan pada Rabu, 11 November 2026.

Advertisement Menurut Moretto, keputusan mengenai masa depan Endrick berada di tangan sang pemain, sedangkan Real Madrid tidak akan menghalangi apabila dia meminta kesempatan bermain di klub lain.

Roma Lebih Unggul dari AC Milan

Moretto menjelaskan, AS Roma menjadi klub Italia yang paling serius menjaga komunikasi terkait kemungkinan mendatangkan Endrick.

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Klub ibu kota Italia tersebut terus memantau situasi sang penyerang dan bahkan telah mengamati penampilannya secara langsung ketika Real Madrid menghadapi Roma dalam pertandingan Liga Champions.

"Roma merupakan klub yang lebih unggul saat ini. Mereka selalu menjaga komunikasi, terus mengejar pemain tersebut, dan mengamatinya dengan sangat dekat dalam pertandingan Liga Champions yang terkenal ketika Real Madrid menang pada menit-menit akhir," kata Moretto.

Sementara itu, AC Milan belum kehilangan peluang meskipun posisinya masih berada di belakang Roma.

Hubungan baik antara pemilik Milan, Gerry Cardinale, Roc Nation, dan Real Madrid dinilai dapat menjadi salah satu faktor yang membantu Rossoneri dalam persaingan tersebut.

Namun, Moretto menegaskan bahwa keunggulan Roma saat ini cukup jelas dibandingkan Milan.