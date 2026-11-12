Selangkah Lagi Pochettino ke Manchester United, Lima Laga Berat Menanti di Awal Era Baru

PONTIANAK POST - Manchester United dikabarkan telah menjalin kontak dengan federasi sepak bola Amerika Serikat untuk membahas kemungkinan merekrut Mauricio Pochettino sebagai pengganti Michael Carrick yang posisinya semakin terancam di Old Trafford.

Laporan The Athletic pada Kamis, 12 November 2026, menyebut Manchester United meningkatkan upaya mendatangkan pelatih asal Argentina tersebut yang saat ini menangani tim nasional Amerika Serikat.

Pochettino bahkan disebut menjadi kandidat favorit sejumlah pihak di internal klub berjuluk Setan Merah tersebut.

Advertisement Manchester United dikabarkan tidak keberatan apabila Pochettino tetap mendampingi Amerika Serikat dalam dua pertandingan melawan Haiti sebelum mengambil keputusan mengenai masa depannya.

Situasi Carrick semakin sulit setelah Manchester United berada di peringkat ke-18 klasemen sementara Liga Inggris setelah melewati 10 pekan pertandingan.

Advertisement Pergantian pelatih diperkirakan dapat terjadi selama jeda internasional November apabila manajemen memutuskan mengakhiri masa tugas Carrick.

Pochettino dan Lima Pertandingan Pertama Manchester United

Jika kesepakatan terwujud, Pochettino akan menghadapi jadwal yang cukup berat dalam lima pertandingan pertamanya bersama Manchester United.

Menurut proyeksi Sports Mole, tantangan langsung datang dari Liverpool di Anfield pada 22 November 2026 dalam lanjutan Liga Inggris.

Setelah itu, Manchester United dijadwalkan menghadapi Sporting CP di kandangnya pada 25 November dalam Liga Champions.

Ujian berikutnya adalah menjamu Brentford di Old Trafford pada 28 November sebelum bertandang ke markas Newcastle United pada 2 Desember.