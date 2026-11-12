Bursa Transfer Januari 2027: Arsenal Siap Bersaing dengan Liverpool dan Chelsea Demi Alex Scott

PONTIANAK POST - Arsenal, Liverpool, dan Chelsea dilaporkan mulai menjajaki kemungkinan transfer gelandang Bournemouth, Alex Scott, menjelang dibukanya bursa transfer Januari 2027.

Ketiga klub Liga Inggris tersebut telah menghubungi Bournemouth untuk mengetahui persyaratan finansial yang harus dipenuhi jika ingin mendatangkan pemain berusia 23 tahun itu.

Menurut laporan The i Paper yang dikutip Sky Sports dalam rangkuman berita transfer pada Kamis, 12 November 2026, pendekatan ketiga klub tersebut masih bersifat penjajakan awal.

Advertisement Liverpool dan Chelsea disebut lebih serius mempertimbangkan perekrutan Scott pada Januari, sedangkan Arsenal cenderung menginginkan transfer pada musim panas mendatang.

Namun, rencana Mikel Arteta berpotensi berubah apabila persaingan mendapatkan tanda tangan gelandang tersebut semakin ketat.

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Ketertarikan Arsenal terhadap Scott tidak terlepas dari kebutuhan menjaga kualitas lini tengah untuk menghadapi persaingan panjang di Liga Inggris.

Pelatih Mikel Arteta dikenal membutuhkan gelandang yang tidak hanya memiliki kemampuan mengalirkan bola, tetapi juga mampu bekerja keras ketika tim kehilangan penguasaan bola.

Scott memiliki karakteristik tersebut dan menjadi salah satu gelandang yang diperhitungkan sejak musim lalu.

Menurut statistik yang dikutip Sports Mole, Scott memenangi 63 persen duel darat di Liga Inggris musim ini serta mencatatkan rata-rata 7,2 kali perebutan kembali bola setiap pertandingan.

Kemampuan melewati tekanan lawan dan mengirimkan umpan yang memutus garis pertahanan juga menjadi keunggulan pemain Bournemouth tersebut.