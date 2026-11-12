Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Sepak Bola

Pochettino dan Manchester United Capai Kesepakatan Verbal: Debut Bisa Tertunda hingga November

Efprizan
Penulis: Efprizan
Mauricio Pochettino mencapai kesepakatan verbal prinsip dengan Manchester United untuk menggantikan Michael Carrick sebagai pelatih kepala di Old Trafford (IG@pochettino)
Mauricio Pochettino mencapai kesepakatan verbal prinsip dengan Manchester United untuk menggantikan Michael Carrick sebagai pelatih kepala di Old Trafford (IG@pochettino)

Advertisement

PONTIANAK POST - Manchester United mencapai kesepakatan verbal prinsip dengan Mauricio Pochettino untuk menjadi pelatih kepala baru di Old Trafford, sekaligus membuka jalan bagi pemecatan Michael Carrick yang nasibnya akan segera diputuskan manajemen klub.

Laporan Sky Sports menyebutkan bahwa Manchester United tengah menyelesaikan sejumlah detail kesepakatan dengan perwakilan Pochettino sebelum mengambil keputusan akhir mengenai masa depan Carrick.

Meski demikian, kesepakatan tersebut belum menjadi penunjukan resmi karena masih ada pembahasan mengenai kompensasi kontrak Pochettino bersama Federasi Sepak Bola Amerika Serikat (US Soccer) dan susunan staf kepelatihannya.

Advertisement

Carrick masih menjalankan tugas sebagai pelatih Manchester United dan memimpin sesi latihan pada Rabu, tetapi posisinya diperkirakan segera berakhir sebelum pekan ini selesai.

Pochettino Siap Kembali ke Liga Inggris

Pelatih asal Argentina berusia 54 tahun tersebut menjadi pilihan utama Manchester United untuk menggantikan Carrick setelah manajemen klub mengevaluasi perjalanan tim pada awal musim.

Advertisement

Baca Juga: Selangkah Lagi Pochettino ke Manchester United, Lima Laga Berat Menanti di Awal Era Baru

CEO Omar Berrada dan direktur sepak bola Jason Wilcox bertemu dengan salah satu pemilik klub, Sir Jim Ratcliffe, di Monako pada Rabu untuk membahas situasi tim sekaligus menentukan langkah berikutnya.

Sky Sports melaporkan bahwa pembicaraan dengan kubu Pochettino telah menghasilkan kesepakatan verbal pada prinsipnya.

Manchester United juga harus membayar klausul pelepasan senilai £7 juta dalam kontrak Pochettino bersama US Soccer.

Selain biaya tersebut, kedua pihak masih perlu merundingkan persyaratan untuk membawa staf kepelatihan yang akan mendampinginya di Old Trafford.

Jika resmi ditunjuk, Pochettino akan menjadi pelatih permanen kedelapan Manchester United sejak Sir Alex Ferguson pensiun pada 2013.

Advertisement
Editor : Efprizan
Bagikan:

Artikel Terkait

Selangkah Lagi Pochettino ke Manchester United, Lima Laga Berat Menanti di Awal Era Baru

Selangkah Lagi Pochettino ke Manchester United, Lima Laga Berat Menanti di Awal Era Baru

Manchester United hubungi federasi sepak bola AS untuk merekrut Mauricio Pochettino sebagai pengganti Michael Carrick.

Pochettino Disebut Siap Tangani Manchester United Jika Michael Carrick Dipecat dari Kursi Pelatih

Pochettino Disebut Siap Tangani Manchester United Jika Michael Carrick Dipecat dari Kursi Pelatih

Manchester United mempertimbangkan Mauricio Pochettino sebagai pengganti Michael Carrick yang posisinya terancam setelah hasil musim ini.

Manchester United Siapkan Satu Opsi untuk Selamatkan Michael Carrick dari Pemecatan

Manchester United Siapkan Satu Opsi untuk Selamatkan Michael Carrick dari Pemecatan

Manchester United mempertimbangkan Aaron Danks sebagai tambahan staf pelatih untuk menyelamatkan Michael Carrick dari pemecatan.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer