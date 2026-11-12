Pochettino dan Manchester United Capai Kesepakatan Verbal: Debut Bisa Tertunda hingga November

PONTIANAK POST - Manchester United mencapai kesepakatan verbal prinsip dengan Mauricio Pochettino untuk menjadi pelatih kepala baru di Old Trafford, sekaligus membuka jalan bagi pemecatan Michael Carrick yang nasibnya akan segera diputuskan manajemen klub.

Laporan Sky Sports menyebutkan bahwa Manchester United tengah menyelesaikan sejumlah detail kesepakatan dengan perwakilan Pochettino sebelum mengambil keputusan akhir mengenai masa depan Carrick.

Meski demikian, kesepakatan tersebut belum menjadi penunjukan resmi karena masih ada pembahasan mengenai kompensasi kontrak Pochettino bersama Federasi Sepak Bola Amerika Serikat (US Soccer) dan susunan staf kepelatihannya.

Advertisement Carrick masih menjalankan tugas sebagai pelatih Manchester United dan memimpin sesi latihan pada Rabu, tetapi posisinya diperkirakan segera berakhir sebelum pekan ini selesai.

Pochettino Siap Kembali ke Liga Inggris

Pelatih asal Argentina berusia 54 tahun tersebut menjadi pilihan utama Manchester United untuk menggantikan Carrick setelah manajemen klub mengevaluasi perjalanan tim pada awal musim.

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CEO Omar Berrada dan direktur sepak bola Jason Wilcox bertemu dengan salah satu pemilik klub, Sir Jim Ratcliffe, di Monako pada Rabu untuk membahas situasi tim sekaligus menentukan langkah berikutnya.

Sky Sports melaporkan bahwa pembicaraan dengan kubu Pochettino telah menghasilkan kesepakatan verbal pada prinsipnya.

Manchester United juga harus membayar klausul pelepasan senilai £7 juta dalam kontrak Pochettino bersama US Soccer.

Selain biaya tersebut, kedua pihak masih perlu merundingkan persyaratan untuk membawa staf kepelatihan yang akan mendampinginya di Old Trafford.

Jika resmi ditunjuk, Pochettino akan menjadi pelatih permanen kedelapan Manchester United sejak Sir Alex Ferguson pensiun pada 2013.