Dua Gol di Menit Akhir Antar Ajax Singkirkan Malmö dari Europa Cup

PONTIANAK POST – Ajax Women memastikan tiket perempat final UEFA Women’s Europa Cup 2026/2027 setelah membalikkan keadaan secara dramatis saat bertandang ke markas Malmö FF.

Dua gol pada penghujung pertandingan mengantarkan wakil Belanda itu menang 2-0 dan unggul agregat 3-2.

Bermain di Stadion Malmö, Rabu (11/11/2026), Ajax menghadapi tekanan untuk membalikkan kekalahan 1-2 pada leg pertama.

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Sepanjang sebagian besar pertandingan, kedua tim gagal mencetak gol. Malmö bahkan sempat berada di jalur kelolosan hingga menit-menit akhir.

Kebuntuan akhirnya pecah pada menit ke-86. Pemain pengganti Bo van Egmond menyambut umpan silang Joëlle Smits dan menyelesaikannya menjadi gol.

Advertisement Empat menit kemudian, kapten Ajax Sherida Spitse melepaskan tembakan dari luar kotak penalti. Bola membentur pemain Malmö sebelum masuk ke gawang Zecira Musovic.

Dua gol tersebut mengubah agregat menjadi 3-2 sekaligus mengakhiri perjalanan Malmö di kompetisi Eropa musim ini.

Pelatih Malmö, Jonas Valfridsson, menilai timnya sebenarnya mampu menjalankan rencana permainan dengan baik selama sebagian besar laga. Namun, ia kecewa karena peluang yang dimiliki tidak berhasil dikonversi menjadi gol.

“Jika melihat 90 menit pertandingan, sangat berat bagi kami harus menerima kekalahan 0-2. Terutama karena peluang yang kami lewatkan dan bagaimana kami bertahan dengan baik dalam sebagian besar pertandingan,” ujar Valfridsson seperti dikutip dari laman resmi Malmö FF.

Ia juga menyoroti kurang maksimalnya umpan terakhir dan penyelesaian akhir timnya. Menurutnya, dua aspek tersebut menjadi pekerjaan rumah yang harus diperbaiki.