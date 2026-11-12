Barcelona Andalkan Filosofi Cruyff untuk Menjaga Dominasi di Liga Champions Wanita

PONTIANAK POST - Barcelona tetap menjadi kekuatan utama sepak bola perempuan Eropa meski kehilangan sejumlah pemain bintang pada bursa transfer musim panas.

Identitas permainan yang kuat dan regenerasi pemain muda membuat klub asal Spanyol itu tetap difavoritkan mempertahankan gelar Liga Champions Wanita.

Ujian berikutnya datang dari Arsenal. Barcelona akan menjamu klub Inggris tersebut pada laga fase liga Liga Champions Wanita, Kamis, pukul 17.45 GMT.

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Barcelona menatap pertandingan dengan modal impresif. Mereka memenangi seluruh tiga pertandingan fase liga dan telah mencetak 19 gol. Catatan itu memperlihatkan bahwa perubahan komposisi pemain belum mengurangi ketajaman tim.

Sejumlah pemain penting memang meninggalkan klub pada musim panas. Alexia Putellas, peraih tiga kali Ballon d'Or, bergabung dengan London City Lionesses.

Advertisement Bek Mapi Leon juga mengikuti jejaknya, sedangkan Ona Batlle pindah ke Arsenal dan Salma Paralluelo bergabung dengan Lyon.

Kepergian mereka terjadi setelah Barcelona menutup musim sebelumnya dengan pencapaian besar, termasuk gelar Liga Champions keempat. Namun, klub tersebut mampu menjaga konsistensi berkat filosofi permainan yang sudah tertanam sejak pembinaan usia muda.

Gelandang Barcelona Esmee Brugts mengatakan setiap musim selalu membawa perubahan. Menurutnya, kepergian sejumlah pemain justru membuka kesempatan bagi skuad untuk membangun cerita baru.

“Selalu ada kesempatan untuk membuat cerita baru dan itu bergantung kepada kami,” kata Brugts seperti dikutip dari BBC Sport.

Brugts menjelaskan, permainan Barcelona bertumpu pada pemahaman peran setiap pemain, kerja sama, serta kemampuan berpindah posisi. Filosofi tersebut sejalan dengan gagasan Johan Cruyff yang menjadi fondasi gaya bermain klub.