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Sepak Bola

Wolfsburg dan Frankfurt Lolos Perempat Final, Dua Wakil Jerman Bidik Gelar Women’s Europa Cup

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Penulis: Budi Miank
Pemain Wolfsburg merayakan keberhasilan tim melaju ke perempat final UEFA Women’s Europa Cup.(INSTAGRAM/@vfl.wolfsburg.frauen)
Pemain Wolfsburg merayakan keberhasilan tim melaju ke perempat final UEFA Women’s Europa Cup.(INSTAGRAM/@vfl.wolfsburg.frauen)


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PONTIANAK POST - Dua klub Jerman, VfL Wolfsburg dan Eintracht Frankfurt, memastikan tempat di perempat final UEFA Women’s Europa Cup 2026/2027.

Keduanya akan menghadapi lawan berbeda pada babak delapan besar yang dijadwalkan berlangsung Februari 2027.

Wolfsburg akan berhadapan dengan klub Denmark, Brøndby IF. Sementara itu, Eintracht Frankfurt dijadwalkan menantang wakil Spanyol, Real Sociedad.

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Hasil undian tersebut membuka peluang terciptanya persaingan ketat di antara klub-klub papan atas sepak bola perempuan Eropa.

Frankfurt memastikan kelolosan setelah menyingkirkan PSV Eindhoven dengan agregat 4-1. Pada leg kedua di kandang sendiri, Rabu (11/11), Frankfurt menang 2-1 meski lawannya sempat memberikan perlawanan.

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PSV harus bermain dengan 10 pemain sejak menit ketujuh setelah Gwyneth Hendriks menerima kartu merah akibat pelanggaran terhadap pemain lawan.

Meski kehilangan satu pemain hampir sepanjang pertandingan, wakil Belanda itu tetap mampu memberikan perlawanan dan hanya kalah dengan selisih satu gol pada laga tersebut.

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Liz Rijsbergen mencetak gol untuk kedua tim dalam pertandingan itu sebelum Rebecka Blomqvist memastikan kemenangan Frankfurt pada menit ke-60.

Gol Blomqvist menjadi penentu kemenangan Frankfurt sekaligus mengunci langkah mereka ke perempat final.

Sementara itu, Wolfsburg melaju dengan catatan lebih meyakinkan. Mereka menyingkirkan Feyenoord dengan kemenangan agregat telak 10-0.

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Editor : Budi Miank
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