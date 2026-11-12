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Sepak Bola

Brighton Women Bangkit dari Ketertinggalan, Dua Gol Emily Murphy Hantam Watford di Players Cup

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Penulis: Budi Miank
Emily Murphy merayakan golnya saat Brighton membalikkan keadaan dan mengalahkan Watford 3-1 di Subway Players Cup.(INSTAGRAM/@bhafcwomen)
Emily Murphy merayakan golnya saat Brighton membalikkan keadaan dan mengalahkan Watford 3-1 di Subway Players Cup.(INSTAGRAM/@bhafcwomen)


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PONTIANAK POST - Brighton Women membalikkan keadaan untuk menaklukkan Watford Women dengan skor 3-1 dalam lanjutan Subway Players Cup, Rabu (11/11/2026) malam waktu setempat.

Sempat tertinggal pada babak pertama, Brighton tampil lebih tajam selepas jeda dan mencetak tiga gol untuk mengamankan kemenangan di Broadfield Stadium.

Watford lebih dahulu mengejutkan tuan rumah melalui Tianna Teisar pada menit ke-27. Gol tersebut lahir setelah Teisar memaksimalkan umpan Flo Fyfe dan membawa tim tamu unggul 1-0 hingga turun minum.

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Brighton meningkatkan tekanan pada babak kedua. Upaya mereka membuahkan hasil ketika Emily Murphy menyamakan kedudukan pada menit ke-58 melalui penyelesaian di dalam kotak penalti.

Tuan rumah kemudian berbalik memimpin pada menit ke-69. Olivia Garcia mencetak gol lewat sundulan setelah menerima umpan Marisa Olislagers.

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Murphy memastikan kemenangan Brighton pada menit ke-84. Penyerang tersebut mencetak gol keduanya setelah memanfaatkan umpan Garcia dan menutup pertandingan dengan skor 3-1.

Pelatih Brighton Arturo Ruiz sebelumnya menekankan pentingnya respons tim ketika menghadapi tekanan. 

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“Kami harus cukup dewasa untuk memperlambat tempo permainan, mengubah arah permainan, dan mencari ruang kosong agar bisa kembali mengatur napas,” katanya yang dikutip dari situs resmi Brighton.

Situs resmi Brighton juga menampilkan sesi wawancara seusai pertandingan bersama Ruiz dan Murphy.

Dalam laporan klub, Ruiz mendapat sorotan karena memuji karakter tim yang mampu bangkit pada babak kedua.

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Editor : Budi Miank
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