Everton Women Pesta Gol ke Gawang Durham, Yuka Momiki Cetak Hattrick dalam Laga Subway Players Cup

PONTIANAK POST - Everton Women tampil dominan saat menjamu Durham Women dalam lanjutan Subway Players Cup. Bermain di Goodison Park, Rabu (11/11/2026), Everton menang telak 6-0 sekaligus memperpanjang catatan kemenangan menjadi empat pertandingan beruntun di kompetisi tersebut.

Yuka Momiki menjadi bintang kemenangan tuan rumah setelah mencetak tiga gol pada babak kedua. Penyerang asal Jepang itu masuk sebagai pemain pengganti saat turun minum dan langsung memberi dampak besar bagi permainan Everton.

Sebelum Momiki mencatatkan namanya di papan skor, Jutta Rantala lebih dahulu membawa Everton unggul pada menit ke-20. Gol tersebut menjadi gol pertamanya sejak bergabung dengan klub berjuluk The Toffees itu.

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Everton menutup babak pertama dengan keunggulan 1-0. Namun, situasi berubah drastis setelah jeda. Momiki menggandakan keunggulan pada menit ke-51, sebelum Noémie Mouchon memperbesar skor menjadi 3-0 pada menit ke-64.

Momiki kembali mencetak gol pada menit ke-71 melalui tembakan melengkung dari luar kotak penalti. Mouchon kemudian menyumbang gol keduanya pada menit ke-85, sebelum Momiki melengkapi hattrick tiga menit berselang sekaligus memastikan kemenangan 6-0.

Advertisement Kemenangan ini juga menjadi catatan istimewa bagi Everton karena mereka mencatatkan kemenangan kandang terbesar sejauh ini di Goodison Park.

Selain itu, penampilan tersebut memperlihatkan kedalaman skuad setelah sejumlah pemain pengganti mampu mengubah jalannya pertandingan.

Pelatih Scott Phelan melakukan sejumlah pergantian pada awal babak kedua, termasuk memasukkan Momiki. Keputusan itu terbukti efektif dan membuat serangan Everton semakin sulit dibendung.

Dari kubu lawan, Durham sebenarnya sempat memberikan perlawanan pada babak pertama. Mereka beberapa kali mencoba membangun serangan dan memperoleh peluang menyamakan kedudukan. Namun, tekanan Everton selepas jeda membuat tim tamu kesulitan menjaga pertahanan.

Dalam laporan resmi klub, Durham mengakui timnya mampu bersaing pada beberapa fase pertandingan, tetapi akhirnya kalah oleh kualitas penyelesaian Everton.