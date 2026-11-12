Dua Pemain Chelsea Masuk Guinness World Records Football 2027, Hampton dan Matsukubo Cetak Sejarah

PONTIANAK POST - Dua pemain Chelsea Women, Hannah Hampton dan Manaka Matsukubo, mendapat pengakuan dari Guinness World Records setelah mencatatkan pencapaian bersejarah di sepak bola wanita.

Keduanya masuk dalam buku Guinness World Records Football Edition 2027 yang merangkum 30 bintang, pelopor, dan talenta baru sepak bola dunia.

Hampton tercatat sebagai penjaga gawang termuda yang mencapai 100 penampilan di Women's Super League (WSL).

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Kiper tim nasional Inggris itu menorehkan pencapaian tersebut pada usia 23 tahun 353 hari, tepatnya 3 November 2024, ketika Chelsea mengalahkan Everton dengan skor 5-0.

Sementara itu, Matsukubo memegang rekor sebagai pemain termuda yang mencetak hattrick di National Women's Soccer League (NWSL).

Advertisement Pemain asal Jepang tersebut berusia 21 tahun 81 hari ketika membukukan tiga gol untuk North Carolina Courage saat menghadapi Bay FC pada 17 Oktober 2025.

Matsukubo kemudian bergabung dengan Chelsea pada Juli 2026 dengan kontrak lima tahun. Kehadirannya menambah kekuatan lini tengah sekaligus membawa catatan prestasi dari kompetisi sepak bola Amerika Serikat ke Inggris.

Dalam pernyataan saat diperkenalkan sebagai pemain Chelsea, Matsukubo mengungkapkan kebanggaannya bergabung dengan klub London tersebut.

“Sejak kecil, saya mengikuti Chelsea karena klub ini dikenal di seluruh dunia. Chelsea memiliki sejarah panjang dan tradisi meraih trofi. Saya ingin membantu melanjutkan tradisi kemenangan itu,” ujarnya, seperti dikutip dari situs resmi Chelsea.

Hampton juga pernah mengungkapkan arti pencapaian kariernya saat menerima penghargaan BBC Women's Footballer of the Year 2025. Ia menyebut keberhasilan bersama tim nasional Inggris dan Chelsea sebagai pengalaman istimewa.