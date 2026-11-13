Prediksi Skor dan Lineup Belanda vs Yunani di Nations League: Duel Perebutan Puncak Grup

PONTIANAK POST - Belanda menghadapi Yunani dalam pertandingan krusial UEFA Nations League 2026/2027 di Johan Cruijff Arena, Amsterdam, Sabtu, 14 November 2026 pukul 02.45 WIB, dengan absennya kapten Virgil van Dijk dan penyerang Brian Brobbey menjadi persoalan utama bagi tuan rumah.

Pertandingan kelima Liga A Grup 2 ini mempertemukan dua tim yang sama-sama belum terkalahkan dan mengoleksi delapan poin dari empat pertandingan. Yunani berada di posisi pertama, sedangkan Belanda menempati urutan kedua.

Kemenangan akan memperbesar peluang kedua tim mengamankan posisi dua besar sekaligus melangkah ke perempat final.

Advertisement Belanda Kehilangan Van Dijk dan Brobbey

Pelatih Belanda Xavi Hernández harus menyusun ulang kekuatan tim setelah Van Dijk dan Brobbey dinyatakan tidak cukup bugar untuk memperkuat tim nasional pada jeda internasional kali ini.

Keduanya mundur dari skuad setelah menjalani pertandingan bersama klub masing-masing pada akhir pekan sebelumnya.

Xavi mengakui absennya dua pemain itu menjadi kerugian, tetapi tidak ingin menjadikannya alasan untuk gagal meraih kemenangan.

"Ini memang kehilangan besar, tetapi bukan alasan untuk tidak menang melawan Yunani," kata Xavi dalam konferensi pers yang dikutip Sportnieuws, 12 November 2026.

Pelatih asal Spanyol tersebut juga menyebut Belanda masih memiliki cukup banyak pemain berpengalaman untuk mengisi posisi yang ditinggalkan.

Sepp van den Berg dipanggil sebagai tambahan kekuatan di lini belakang, sedangkan Donyell Malen berpeluang menjadi pilihan utama di lini serang.

Yunani Datang dengan Kepercayaan Diri

Yunani juga memiliki modal kuat setelah melewati empat pertandingan tanpa kekalahan, termasuk kemenangan atas Serbia dan Jerman serta hasil imbang 2-2 ketika menjamu Belanda pada pertemuan pertama.