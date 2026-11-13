Prediksi Skor dan Lineup Skotlandia vs Makedonia Utara di Nations League: Kembalinya McTominay

PONTIANAK POST - Skotlandia mendapatkan tambahan kekuatan dengan kembalinya Scott McTominay saat menjamu Makedonia Utara pada pertandingan kelima UEFA Nations League 2026/2027 di Hampden Park, Glasgow, Sabtu, 14 November 2026 pukul 02.45 WIB.

Gelandang Napoli tersebut sebelumnya absen dalam empat pertandingan fase grup karena menjalani prosedur operasi jantung.

Kembalinya McTominay menjadi kabar penting bagi pelatih Sébastien Pocognoli yang membutuhkan kemenangan untuk menjaga peluang Skotlandia finis di posisi kedua Liga B Grup 1.

Advertisement Berdasarkan klasemen setelah empat pertandingan, Skotlandia berada di peringkat ketiga dengan empat poin, sedangkan Makedonia Utara menempati posisi keempat tanpa poin.

McTominay Kembali, Skotlandia Bidik Kemenangan

Skotlandia menghadapi pertandingan ini setelah menelan kekalahan 1-2 dari Slovenia pada pertandingan sebelumnya.

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Hasil tersebut membuat posisi mereka semakin sulit dalam persaingan memperebutkan tempat kedua yang membuka peluang tampil di babak playoff promosi.

Scottish FA mengonfirmasi McTominay kembali memperkuat skuad setelah absen akibat menjalani prosedur jantung.

Dalam konferensi pers menjelang pertandingan, dilansir BBC Sport Scotland, Pocognoli juga mengonfirmasi seluruh pemain yang tersedia dalam skuad berada dalam kondisi siap, termasuk Ryan Christie yang sebelumnya mengalami benturan dan kini dinyatakan sepenuhnya bugar.

Skotlandia memiliki modal positif dari pertemuan pertama setelah menang 2-0 di kandang Makedonia Utara pada 3 Oktober 2026.

Sports Mole mencatat Skotlandia mampu menciptakan 25 tembakan dan tujuh peluang besar dalam pertandingan tersebut, sementara Makedonia Utara tidak menghasilkan satu pun peluang besar.