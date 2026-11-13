Prediksi Skor dan Lineup Bulgaria vs Islandia di Nations League: Our Boys Bidik Tiket Promosi

PONTIANAK POST - Timnas Islandia berpeluang mengamankan promosi ke Liga B UEFA Nations League 2026/2027 saat menghadapi Bulgaria pada pertandingan Grup C4 di Stadion Hristo Botev, Plovdiv, Sabtu (14/11/2026) pukul 02.45 WIB.

Our Boys, julukan Islandia, datang sebagai pemuncak klasemen dengan delapan poin dari empat pertandingan, sedangkan Bulgaria menempati peringkat ketiga dengan empat poin.

Pertandingan ini menjadi kesempatan penting bagi Islandia untuk mempertahankan posisi teratas sekaligus memperbesar peluang promosi, sementara Bulgaria membutuhkan kemenangan agar tetap bersaing.

Advertisement Pertandingan ini merupakan bagian dari pekan kelima fase liga UEFA Nations League 2026/2027.

Ambisi Islandia dan Tekanan untuk Bulgaria

Islandia memiliki modal lebih baik setelah tidak terkalahkan dalam empat pertandingan Grup C4 dengan catatan dua kemenangan dan dua hasil imbang.

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Tim asuhan Arnar Gunnlaugsson juga menunjukkan pertahanan solid dengan hanya kebobolan satu gol sepanjang fase grup.

Sebaliknya, Bulgaria masih berusaha menemukan konsistensi di bawah pelatih sementara Atanas Ribarski.

Bulgaria baru memenangkan satu dari enam pertandingan terakhir di semua kompetisi. Namun, kemenangan 2-0 atas Luksemburg pada pertandingan sebelumnya memberikan dorongan kepercayaan diri bagi tuan rumah.

Islandia sebelumnya mengalahkan Bulgaria 3-0 pada pertemuan pertama, 3 Oktober 2026, melalui performa efektif di kandang sendiri.

Pernyataan Pelatih dan Kondisi Pemain

Pelatih Islandia Arnar Gunnlaugsson mengakui Bulgaria menunjukkan perkembangan setelah pergantian pelatih.